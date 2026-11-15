AI Visibility Report 2026: Österreichs Händler bei KI-Suche im Spitzenfeld. GEO ist Wettbewerbsfaktor der Stunde.

Wer heute ein neues Fahrrad, einen Kühlschrank oder die passende Hautpflege sucht, fragt immer häufiger nicht nur Google, sondern auch ChatGPT und andere KI-Assistenten. Für Händler entsteht damit eine neue Herausforderung: Sie müssen in den Antworten der KI-Tools sichtbar sein. Wie gut das bereits gelingt, zeigt der brandneue AI Visibility Report 2026, den der Handelsverband erstmals gemeinsam mit der Digitalagentur otago und dem Wiener Technologieunternehmen Rankscale veröffentlicht hat.

Für die Studie wurden 5.000 einkaufsbezogene Suchanfragen in 15 Einzelhandelssegmenten untersucht und die von ChatGPT, Google KI-Modus und AI Overviews zitierten Websites analysiert. Ein zentrales Ergebnis: Die KI-Systeme unterscheiden sich erheblich in ihrer Quellenauswahl. Zwischen ChatGPT und Google KI-Modus beträgt die Überschneidung der herangezogenen Domains lediglich 22 %. Zwischen ChatGPT und Google AI Overviews liegt sie bei 27 %, zwischen den beiden Google-Systemen bei 63 %.

„Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie wir Produkte entdecken, vergleichen und Kaufentscheidungen vorbereiten. Für den Handel bedeutet das eine völlig neue Dimension des Wettbewerbs um digitale Sichtbarkeit. Die gute Nachricht ist, dass viele österreichische Handelsunternehmen in den KI-Antworten bereits hervorragend positioniert sind. Jetzt geht es im Handel darum, diese Entwicklung aktiv aufzugreifen“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands.

Händler wie Intersport, Obi und dm führen ChatGPT-Branchenrankings an

Besonders erfreulich aus österreichischer Handelsperspektive: Zahlreiche heimische Händler gehören in ihren jeweiligen Produktkategorien zu den am häufigsten zitierten Quellen:

Im ChatGPT-Ranking belegt Intersport.at den ersten Platz im Segment Sport & Freizeit , gefolgt von Nike und Decathlon.

, gefolgt von Nike und Decathlon. Obi.at führt die Kategorie Heimwerken & Garten vor Idealo und Bauhaus an.

vor Idealo und Bauhaus an. Im Bereich Drogerie & Parfümerie steht dm.at auf Platz eins, vor Galaxus und Notino.

steht dm.at auf Platz eins, vor Galaxus und Notino. Auch in weiteren Branchen sind österreichische Handelsunternehmen prominent vertreten: Gurkerl.at liegt bei Lebensmitteln & Getränken auf Rang zwei (hinter reddit.com), Peek-Cloppenburg.at im Segment Fashion & Accessories auf Rang drei (hinter Nike und Idealo).

Im Gesamtranking der von ChatGPT zitierten Domains liegt Galaxus.at auf Platz eins, gefolgt von Idealo.at und Chip.de. Bei Google KI-Modus und Google AI Overviews belegen hingegen YouTube, Amazon und Reddit die vordersten Plätze. Das unterstreicht die unterschiedlichen Funktionsweisen der KI-Systeme: Während ChatGPT häufig direkt auf Händler-Websites und Preisvergleichsportale zurückgreift, spielen bei Google Videos, Community-Inhalte und externe Informationsquellen eine besonders große Rolle.

Jan Königstätter, Gründer und Geschäftsführer von otago, Foto otago GmbH

„Unsere Studie zeigt, es gibt nicht die eine KI-Suche. ChatGPT und Google greifen bei Einkaufsfragen auf teils völlig unterschiedliche Quellen zurück. Klassische Suchmaschinenoptimierung bleibt für Händler zwar weiterhin wichtig, reicht aber allein nicht mehr aus. Wer in den KI-Antworten sichtbar sein will, braucht hochwertige, klar strukturierte Produktinformationen und Inhalte, die von KI-Systemen verstanden und als relevante Quellen herangezogen werden können“, sagt Jan Königstätter, Gründer und Geschäftsführer von otago.

Der eigene Online-Shop bleibt das digitale Fundament

Die Ergebnisse belegen, dass der eigene Online-Shop auch im KI-Zeitalter eine zentrale Rolle spielt. Aussagekräftige Produktbeschreibungen, aktuelle Sortimentsinformationen, technische Daten, verständliche Ratgeber und eine gut strukturierte Website helfen nicht nur den Kund:innen bei der Orientierung, sondern erleichtern auch KI-Systemen die Einordnung von Produkten und Angeboten.

Gleichzeitig reicht es nicht mehr aus, ausschließlich die eigene Website zu optimieren. Bewertungen, unabhängige Produkttests, Fachmedien, Preisvergleichsplattformen und andere glaubwürdige Drittquellen prägen ebenfalls, welche Händler und Marken in KI-Antworten sichtbar werden.

Beispiel Intersport: KI-Traffic verdreifacht, Umsatz verachtfacht

Dass KI-Sichtbarkeit längst nicht mehr nur ein theoretisches Zukunftsthema ist, zeigt das Beispiel Intersport. „Bei uns haben sich die Sessions aus KI-Assistenten binnen eines Jahres verdreifacht, der Umsatz daraus verachtfacht“, berichtet Marcel Waser, Team Lead Online Marketing beim österreichischen Sporthändler.

Entscheidend ist dabei nicht die bloße Menge an Website-Texten, sondern vor allem die Struktur der Produktdaten und der Kontext, in dem Angebote präsentiert werden. Zugleich bleibt der stationäre Handel ein wichtiger Wettbewerbsvorteil: Persönliche Beratung, Anprobieren und die unmittelbare Abholung von Produkten können KI-Assistenten nicht ersetzen.

Auch bei Obi rechnet man mit weitreichenden Veränderungen, bestätigt Roman Krätschmer, Country Lead Digital Commerce: „Kunden werden zudem zunehmend erwarten, dass auch klassische Onlineshops intelligente KI-Funktionen wie Shopping Assistants als neue Standards bieten.“ Mittelfristig könnten auch Teile des Kaufprozesses direkt in diesen Systemen stattfinden.

Von SEO zu GEO: KI-Sichtbarkeit wird zur neuen Wettbewerbsdisziplin

Für Händler entsteht damit neben der klassischen Suchmaschinenoptimierung (SEO) eine weitere Aufgabe: die Generative Engine Optimization (GEO). Dabei geht es darum, Inhalte und digitale Informationen so aufzubereiten, dass KI-Systeme alle Informationen korrekt erfassen und bei relevanten Nutzerfragen als Quellen berücksichtigen können.

Mathias Ptacek, Gründer und CEO von Rankscale.ai., Foto Rankscale

„Immer mehr Kaufentscheidungen beginnen mit einer Frage an eine KI statt mit einer klassischen Suche. Webshops, die in den Antworten von ChatGPT & Co. nicht vorkommen, werden gar nicht erst in Betracht gezogen. Sichtbarkeit in KI-Antworten muss man daher messen, um sie gezielt verbessern zu können“, erklärt Mathias Ptacek, Gründer und CEO von Rankscale.ai.

Die Untersuchung verdeutlicht auch, dass Sichtbarkeit auf einer einzelnen KI-Plattform keine automatische Präsenz auf anderen Systemen bedeutet. Händler müssen deshalb unterschiedliche KI-Angebote im Blick behalten und ihre digitale Präsenz kontinuierlich weiterentwickeln.

Wer von KI gefunden werden will, muss seine digitalen Hausaufgaben machen

Aus Sicht des Handelsverbands bietet die Entwicklung gerade spezialisierten Händlern Chancen. Wer durch fundierte Produktinformationen, hohe Beratungskompetenz und ein klares Sortiment überzeugt, kann sich auch gegenüber großen internationalen Plattformen positionieren.

„Wer in den Antworten von ChatGPT & Co. vorkommen will, muss seine digitalen Hausaufgaben machen. Aktuelle Produktdaten, verständliche Inhalte und eine technisch einwandfreie Website sind essenziell. Das gilt für große Handelsketten ebenso wie für kleine und mittelständische Betriebe. KI-Sichtbarkeit ist der Wettbewerbsfaktor der Stunde“, so Rainer Will abschließend.

Über den AI Visibility Report 2026

Der AI Visibility Report 2026 ist eine gemeinsame Veröffentlichung von Handelsverband, otago und Rankscale und knüpft an die bisherige Studienreihe Digital Visibility Report an. Für die Untersuchung wurden 5.000 einkaufsbezogene Suchanfragen aus 15 E-Commerce-Segmenten über die Weboberflächen von ChatGPT, Google KI-Modus und Google AI Overviews analysiert. Die Datenerhebung erfolgte mithilfe der Plattform Rankscale.ai. Untersucht wurde, welche Websites bzw. Domains von den KI-Systemen als Quellen zitiert werden und wie stark sich die Quellenauswahl der einzelnen Systeme überschneidet. Die verwendeten Suchanfragen sind synthetisch und nicht nach realem Suchvolumen gewichtet.

Den vollständigen AI Visibility Report finden Sie HIER

Weitere Informationen finden Sie unter www.handelsverband.at

Quelle: Handelsverband