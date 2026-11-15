Wolf Dual Fuel Rangecooker – Professionelle Kochkunst trifft auf ikonisches Design

Die eindrucksvollen Standherde vereinen die Präzision einer Profiküche mit innovativer Technologie und ausdrucksstarkem Design. Sie schaffen Raum für kulinarische Kreativität und setzen zugleich ein selbstbewusstes Statement in anspruchsvollen Küchen. Im Bild der subzero wolf DF484CG

Die Besonderheit der Wolf Dual Fuel Standherde liegt in der Kombination aus leistungsstarkem Gaskochfeld und elektrischem Backofen. Unterschiedliche Gerätegrößen und individuell konfigurierbare Kochflächen lassen viel Freiheit für persönliche Vorlieben und Kochgewohnheiten.

Weil Kochen Leidenschaft ist

Eine zart schmelzende Schokoladensauce verlangt nach Fingerspitzengefühl, während ein perfekt gebratenes Steak kräftige Hitze benötigt. Die patentierten, zweistufigen Gasbrenner von Wolf beherrschen beides. Sie ermöglichen eine außergewöhnlich präzise Temperaturkontrolle – vom

sanften Köcheln empfindlicher Saucen bis zum scharfen Anbraten bei hoher Hitze. Geschlossene, nahtlos gestaltete Brennermulden erleichtern die Reinigung.

Weitere kulinarische Möglichkeiten eröffnen der individuell einstellbare Infrarot-Chargrill und die neu gestaltete Teppanyaki-Grillplatte mit vergrößerter Kochfläche. Saftige Steaks mit aromatischer Kruste, zarte Fischfilets oder knackiges Gemüse lassen sich damit auf vielfältige Weise zubereiten. So wird die eigene Küche zum Lieblingsplatz für alle, die gutes Essen lieben und gerne Neues ausprobieren.

Ein Backofen denkt mit

Während auf dem Kochfeld die Sauce köchelt, garen im Backofen bereits der Braten, das Gemüse und die Beilagen. Das innovative Dual VertiFlow™ Umluftsystem sorgt dabei für eine besonders gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Garraum. Unterschiedliche Speisen können gleichzeitig

auf mehreren Ebenen zubereitet werden, ohne dass Backbleche zwischendurch gedreht oder umgesetzt werden müssen.

Für zusätzlichen Komfort sorgt der intelligente Gourmet-Modus. Knapp 50 von Profiköchen erprobte Programme unterstützen die Zubereitung unterschiedlichster Gerichte. Die Technologie steuert den Garprozess automatisch und erleichtert damit auch anspruchsvolle Rezepte.

Design mit Charakter

Die Wolf Dual Fuel Rangecooker sind weit mehr als leistungsstarke Kochgeräte. Mit ihrer markanten Formensprache und den Bedienelementen im ikonischen WOLF-Rot verleihen sie der Küche eine unverwechselbare Persönlichkeit.

Akzente setzen auch die wahlweise erhältlichen Bedienknebel in Schwarz, gebürstetem Edelstahl, Grau oder Messing. So lässt sich der markante Look der Standherde harmonisch auf unterschiedliche Küchenstile abstimmen – vom puristisch-modernen Ambiente bis zur klassischeleganten Wohnküche. Auch die funktionalen Details überzeugen: LED-hinterleuchtete Bedienknebel zeigen an, welche Gasbrenner gerade aktiv sind. Ein hochauflösendes

Farb-Touchdisplay ermöglicht die intuitive Steuerung des Backofens und tritt bei Nichtgebrauch dezent in den Hintergrund.

Qualität ist nachhaltig

Hinter der Marke Wolf steht eine lange Tradition. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intensive Qualitätsprüfungen unterstreichen den Anspruch an Beständigkeit. Die Geräte sind für eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren konzipiert. In Kombination mit den Sub-Zero Kühl- und Gefriergeräten entsteht zudem ein harmonisches Gesamtkonzept, das Funktionalität und hochwertige Küchengestaltung miteinander verbindet.

Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale:

• Dual Fuel-Technologie: Leistungsstarkes Gaskochfeld, kombiniert mit elektrischem Backofen

• Zweistufige Gasbrenner: Präzise Temperaturkontrolle

• Infrarot-Chargrill: Einstellbare Grillleistung für Fleisch, Fisch und Gemüse

• Teppanyaki-Grillplatte: Zusätzliche Kochfläche für vielseitige Zubereitungen

• Dual VertiFlow™: Gleichmäßige Wärmeverteilung auf mehreren Backofenebenen

• Gourmet-Modus: 50 Automatik-Programme

• Farb-Touchdisplay: Intuitive Bedienung

• LED-beleuchtete Bedienknebel: Sichtbare Anzeige aktiver Gasbrenner

Wolf DF60650CG S P SSBezel RedKnob 152 cm

Weitere Informationen finden Sie unter www.subzerowolf.eu

Quelle: Sub-Zero / Wolf