Actiu auf der Orgatec in Köln

Ein erlebbares Konzept

Actiu brachte den Geist seines Technologieparks im spanischen Castalla nach Köln und präsentierte auf einer 420 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche die Innovationen und Werte, die hinter seinem gesundheitsorientierten Produktionscampus stehen.

Unter dem Motto „Life Friendly Spaces“ bot der Stand den Besuchern einen Einblick in die Identität von Actiu – inspiriert von der bioklimatischen Architektur und der Arbeitsumgebung des Unternehmenshauptsitzes.

Eine Gitterstruktur, die die architektonische Formensprache des Technologieparks aufgreift, bildete den Rahmen für den Stand. Dieser umfasste einen offenen, begrünten Eingangsbereich, eine Bar sowie ein „Material Lab“, das dazu einlud, verschiedene Materialien und Oberflächen zu entdecken. Akustikkabinen der Reihe „Qyos“ boten Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten, während neue Produktentwicklungen wie „Alzia“, „Elyr“ und „Ondula“ – ergänzt durch aktualisierte Oberflächenausführungen – vorgestellt wurden.

Weitere Infofmationen finden Sie unter www.actiu.com

Quelle: Actiu