Alles für den Möbelbau. Alles an einem Stand. Besuchen Sie OSTERMANN auf der SICAM!

Immer einen Besuch wert: der OSTERMANN-Stand auf der Sicam 2026 in Pordenone

Sie suchen Inspiration für neue Projekte im Möbelbau? Dann sollten Sie einen Besuch am OSTERMANN-Stand in Halle 3 fest einplanen. Hier stellt Ihnen OSTERMANN nicht nur die Kantenneuheiten, sondern auch Möbelgriffe, Oberflächen und Produkte für die Werkstatt vor. Ein Highlight in diesem Jahr ist die neue Kantenwelt mit einer beeindruckenden Vielfalt an Farben, Dekoren und Oberflächen. Zudem sehen Sie die Echtholzfurniere in der Anwendung. Im Bereich der Möbelleuchten gibt es diesmal praktische Tipps für die Lichtplanung.

Neue Möbelkanten für Ihre kreativen Ideen

Die Sicam ist eine perfekte Gelegenheit, um unsere Kanten zu den neuesten Kollektionen der Plattenhersteller live zu entdecken – darunter auch die Kanten zu den neuen Velwood-Oberflächen von Abet Laminati oder zur neuen Egger Kollektion Dekorativ 26+. Auch unsere Kanten zu den aktuellen Kollektionen von Arpa Industiale, Pfleiderer, Cleaf und Swiss Krono sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Neu: Echtholzfurniere

Furnieroberflächen sind immer ein Highlight. Ihre Herstellung ist echte Handwerkskunst. Schließlich sind zahlreiche Arbeitsschritte notwendig, um ein perfektes Furnierbild zu erreichen. Die neuen, hochwertigen Echtholzfurniere mit Vliesrücken bieten Tischlern/Schreinern eine zeitsparende, aber gleichermaßen hochwertige Alternative. In Pordenone zeigt sie Ihnen OSTERMANN zusammen mit Linoleumoberflächen und -kanten an einem modernen Esszimmermöbel.

Furnierkante in Eukalyptus

Möbelleuchten

Die Beleuchtung ist zu einem unverzichtbaren Bestandteil des modernen Möbeldesigns geworden. Um Ihre Möbel und Räume mit Licht geschickt in Szene zu setzen, liefert OSTERMANN ein umfangreiches Programm an LED-Lösungen mit passenden, komfortablen Bedienkonzepten. Am Messestand zeigt das Unternehmen, wie schnell sich Lichtfarben wechseln oder Smarthome-Elemente in die Planung integrieren lassen.

Sie haben den Auftrag – OSTEMANN die Lösung

Kanten, Oberflächen und Leuchten sind nur einige Beispiele für die Vielfalt im Sortiment. Darüber hinaus informiert Sie das Messeteam selbstverständlich auch gern zu Produkten aus den Bereichen Klebstoffe und Reiniger, Korpuskonstruktion oder Küchen- und Büroausstattung sowie zu vielen weiteren Themen.

Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter dem Suchbegriff „#Sicam2026“ auf www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN