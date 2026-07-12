Clever wohnen: Wie Möbel kleine Räume ganz groß machen

Dank des integrierten Stauraums bei der ADA Dalea Garnitur lässt sich der Wohnraum optimal organisieren

Gefragt sind Einrichtungsideen, die flexibel sind, mitdenken und die Architektur des Raumes gekonnt nutzen. Genau hier setzen die österreichischen Möbelhersteller an: mit individuellen, durchdachten Wohnkonzepten, die Funktionalität und Design auf elegante Weise miteinander verbinden.

Das Schlafsofa von Joka bietet eine flexible Lösung für unterschiedliche Wohnsituationen

Funktionale Möbel sind dabei längst mehr als ein Trend. Sie sind die Antwort auf moderne Wohnbedürfnisse. Ein Esstisch wird im Handumdrehen erweitert oder zum Arbeitsplatz, das Sofa bietet einen zusätzlichen Schlafplatz und verborgenen Stauraum und ein Sideboard schafft Ordnung, ohne den Raum zu dominieren. So entstehen Wohnbereiche, die sich mühelos dem Alltag anpassen und selbst einer kleinen Fläche Großzügigkeit verleihen. Ebenso vielseitig präsentieren sich modulare Möbelprogramme. Sie können nach Belieben erweitert oder neu kombiniert und so veränderten Lebenssituationen gerecht werden. Ob erste Wohnung, Familienzuwachs oder Homeoffice – die Einrichtung wächst einfach mit. Diese Flexibilität sorgt nicht nur für mehr Gestaltungsfreiheit, sondern macht Möbel zu langfristigen Begleitern, die sich immer wieder neu erfinden.

Raumteiler von Peter Max für flexible Wohn und Arbeitsbereiche

Vielseitige Varianten für unterschiedlichste Bedürfnisse bieten darüber hinaus die individuellen Konfigurationsmöglichkeiten der österreichischen Möbel. Dadurch lassen sich diese exakt auf den eigenen Wohnstil und die vorhandenen Platzverhältnisse zuschneiden. Unterschiedliche Maße, Materialien, Farben und Ausführungen eröffnen nahezu grenzenlose Gestaltungsspielräume. Auch Dachschrägen, Nischen und ungewöhnliche Grundrisse können berücksichtigt werden. So werden Einrichtungslösungen geschaffen, die perfekt passen und den persönlichen Charakter des Zuhauses unterstreichen.

Flexibel einsetzbar: Die Ottomane PABLO Arona von sedda passt sich verschiedenen Raumkonzepten an

Dabei stehen Qualität und Nachhaltigkeit stets im Mittelpunkt. Die österreichischen Möbelhersteller setzen auf sorgfältige Fertigung, hochwertige Materialien und eine klare, zeitlose Formensprache. Mit viel Liebe zum Detail entstehen Möbel, die langlebig sind, den Alltag mühelos meistern und über viele Jahre Freude bereiten. Natürliche Werkstoffe, harmonische Proportionen und ein reduziertes Design erzeugen eine Atmosphäre, die gleichermaßen modern wie wohnlich wirkt. Das Ergebnis sind Räume, die trotz begrenzter Fläche offen, gemütlich und individuell erscheinen. Jeder Quadratmeter wird sinnvoll genutzt, ohne dass Leichtigkeit oder Ästhetik verloren gehen.

Mit wenigen Handgriffen wird aus der Kommode – dem TEAM7 filigno Sekretär – ein Arbeitsplatz

Gerade darin liegt die Stärke der österreichischen Möbelindustrie: Sie verbindet innovatives Design mit handwerklicher Qualität und Individualität für Einrichtungslösungen, die den Herausforderungen des urbanen Wohnens gerecht werden – stilvoll, flexibel und mit dem Anspruch, dass sich jeder Mensch in seinem Zuhause rundum wohlfühlen und frei entfalten kann.

Das modulare Sofasystem kann individuell konfiguriert werden, ganz nach Bedarf und Platzverhältnissen – im Bild Wittmann ATRIUM

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: Österreichische Möbelindustrie/Fotos: © Hersteller