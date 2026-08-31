Ambiente 2027: Neue Design Encounters und starke Partner fürs internationale Projektgeschäft

Ein hochkarätiges Vortragsprogramm in der Academy des Interior Design & Architecture Hubs, Guided Tours und – neu – die Design Encounters zum kuratierten Matchmaking mit World-Architects schaffen neue Geschäftskontakte für die Interior- und Möbelbranche und eröffnen zusätzliche Chancen im internationalen Projektgeschäft.

Neue Partnerschaften für das internationale Projektgeschäft stehen bei Interior Design inklusive Markenareal Interior Looks im Fokus.



Ambiente Projects bündelt die Angebote der Ambiente für das internationale Projektgeschäft. In Halle 3.1 wird dieser Ansatz mit namhaften Partnern konkret: Mit dabei sind der European Council of Interior Architects (ECIA) gemeinsam mit dem Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten (bdia), der Prima Vier Verlag mit dem Fachmagazin Office Roxx sowie World-Architects mit seinem internationalen Premium-Netzwerk für Architekt*innen und Building Professionals.

Neu sind die Design Encounters: das von World-Architects und Ambiente entwickelte Matchmaking-Format am Messesonntag und -montag, ergänzt durch Guided Tours. „Die Ambiente bietet wichtige internationale Impulse für das Projektgeschäft. Mit den Design Encounters bringen World-Architects und Ambiente relevante Entscheidungsträger*innen aus Architektur, Innenarchitektur und Industrie aus der ganzen Welt gezielt zusammen. Die kuratierten Treffen schaffen Raum für konkrete Projektansätze und langfristige Kooperationen“, sagt Renato Turri, CEO und Partner bei PSA Publishers, dem Verlag hinter World-Architects.

Der ECIA und der bdia gestalten gemeinsam das Programm am Messefreitag. „Auf der Ambiente rücken wir die Bedeutung von Responsible Design für Hospitality-Projekte in den Fokus. Es ist ein zentraler Treiber für sichere, inklusive, nachhaltige, gesunde und zukunftsfähige Innenräume. Der direkte Austausch zwischen Innenarchitekt*innen, Designer*innen und Industriepartnern fördert Wissenstransfer und Innovation und stärkt professionelle Netzwerke in ganz Europa“, sagt Thomas Seifert, Präsident des European Council of Interior Architects (ECIA).

Außerdem neu: Den Samstagvormittag übernimmt erstmals AIT-Dialog mit einer Vortragsreihe rund um Architektur und Gastlichkeit. Am Samstagnachmittag zieht der gemeinsam mit dem German Design Council gestaltete Designers Day in den Interior Design & Architecture Hub und erhält damit einen neuen, thematisch passenden Rahmen für Designimpulse, Austausch und Networking innerhalb der Designer Community.

Das „Trend Forum for Modern Interiors“ findet am Dienstag unter der Regie des Prima Vier Verlags statt. „Wir lassen die Themen Office und Hospitality miteinander tanzen. Uns beschäftigt die Frage, wie sich Räume im Working- und Livingbereich verändern müssen, um zeitgemäß und zukunftsfähig zu sein. Renommierte Speaker zeigen dazu erfolgreiche Denk- und Vorgehensweisen sowie gelungene Beispiele“, sagt Dr. Robert Nehring, Chefredakteur Office Roxx und Geschäftsführer Prima Vier Verlag. Zu den Speakern zählen zum Beispiel Patricia Möckesch, Director Innovation and Design Bene/BGO, Sven Wehlmann, CEO Vitra Deutschland, Inken Gierow, Co-Owner & Managing Partner Joppich & Rieckhoff, und Stefan Kiss, Head of Workspace Innovation Leik.

Nächste Messetermine

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt. Den Auftakt bilden erneut die Compass Talks am Vortag, dem 28. Januar 2027.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027

Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt/Foto: Jens Liebchen