Club.Weiss-Vorstandssitzung: Positive Aussichten, steigende Mietverträge

Der Club.Weiss-Vereinsvorstand in Altlengbach

Am Donnerstag, den 27.08., fand in Altlengbach in Niederösterreich die Vorstandssitzung des Club.Weiss-Vereins unter der Führung des Vorstandsvorsitzenden Horst Neuböck statt. Es war die erste Vorstandssitzung seit der Generalversammlung im März, die das Führungsgremium teilweise neu besetzt hatte. Im Mittelpunkt stand dabei die sehr positive Entwicklung in diesem Jahr. Mittlerweile nehmen mehr als 200 Geschäfte am Mietkonzept „Mieten statt kaufen“ in Österreich teil. Und auch die Markenbeteiligung der Industrie nimmt immer weiter zu. Dies führt auch dank vereinfachter digitaler Prozesse und den neuen Produkten, Premiumschutz inkl. Akku und Fall- und Sturzschäden sowie dem neuen Mietmodell speziell für Gewerbegeräte, die sehr gut angenommen werden, zu wachsendem Bestand bei den Mietverträgen. Denn in diesem Jahr konnten diese bereits um gut 25 Prozent zulegen. Auch ein Ausblick auf den Herbst durfte nicht fehlen. So präsentiert man sich zusammen mit Wertgarantie wieder bei den Elektrofachhandelstagen in Linz, wird den ohnehin schon umfangreichen Werbeauftritt in TV, Print und Social Media weiterhin konsequent ausbauen und das Markenportfolio deutlich erweitern.

Zum Start der Sitzung besuchten die Vorstandsmitglieder gemeinsam das langjährige Mitglied des Vereins und des Vorstands EP:Farcher in Hainfeld und nutzten dies für eine Begehung der Verkaufsräumlichkeiten sowie für einen ausgiebigen Erfahrungsaustausch. Anschließend ließ man den Tag noch gemeinsam gemütlich ausklingen. Horst Neuböck, Vorsitzender des Club.Weiss-Vereins, blickt zufrieden auf das bisherige Jahr: „Wir freuen uns über die sehr positive Entwicklung und die steigenden Mitgliederzahlen. Die aktuellen Produkte und auch die Neubesetzung des Vorstands bringen neuen Schwung und viele kreative Ideen in den Verein und das ist auch gut so.“

Und auch Thilo Dröge, Geschäftsführer der Club.Weiss GmbH in Österreich und Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie, äußert sich sehr zufrieden: „Seit der Integration der Club.Weiss GmbH in die Wertgarantie Group verzeichnen wir eine mehr als positive Entwicklung. Zudem freuen wir uns sehr über die sehr gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Verein, den Kooperationen und Lieferantenpartnern des Mietkonzepts, die zusammen zu diesem Erfolg beitragen. Darauf werden wir weiter aufbauen.“

Vorstandssitzungen brauchen auch mal Pausen: Der Club.Weiss-Vereinsvorstand.

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Quelle: Wertgarantie