Die Gewinnerinnen und Gewinner stehen fest – auch in diesem Jahr wurden im Rahmen des Global Kitchen Design Awards 2026 herausragende Küchen- und Raumkonzepte aus aller Welt ausgezeichnet. Der vom Küchenhersteller LEICHT ausgelobte Wettbewerb, der bereits zum elften Mal stattfand, prämiert Küchen, deren gestalterische Konzeption, Materialauswahl und architektonische Einbindung in den Wohnraum in besonderer Weise überzeugen. Erstmals wurde zudem der Short Film Award verliehen, der die filmische Inszenierung anspruchsvoller Küchenarchitektur würdigt.

Der Global Kitchen Design Award ist ein internationaler Ideenwettbewerb, der allen LEICHT-Partnerinnen und -Partnern, Architektinnen und Architekten sowie Interior-Designerinnen und -Designern die Möglichkeit bietet, ihre Küchenkonzepte einem internationalen Publikum zu präsentieren. Der Wettbewerb bietet eine Plattform für das kreative Potenzial des weltweiten LEICHT-Netzwerks. Ziel ist es, Handelspartnerinnen und -partnern sowie Endkundinnen und Endkunden Inspiration für weitere individuelle Planungs- und Einrichtungsideen aufzuzeigen. Die digitale Wettbewerbsseite www.global-kitchen-design.com stellt somit neben einer Plattform für die Einreichung und Auszeichnung der Küchenprojekte auch ein vielfältiges und mit jeder Ausgabe des Awards wachsendes Ideenbuch anspruchsvoller Küchenplanungen aus aller Welt dar – ein digitaler Creative Hub für die Küchenbranche und eine Inspirationsquelle für designinteressierte

Individualistinnen und Individualisten. Die Short Films der Gewinnerküchen des LEICHT Short Film Awards sowie weitere ausgewählte Highlights aus den Einreichungen sind auf dem eigens eingerichteten Instagram-Kanal @leichtshortfilmaward zu entdecken.

Gewinner Global Kitchen Design Award 2026

1. Platz Global Kitchen Design Award: Adriano Cucine, Schweiz

Den ersten Platz des Global Kitchen Design Awards 2026 belegt aus 200 Einreichungen das Schweizer Küchenstudio Adriano Cucine aus Locarno mit einer Küchenplanung in einem historischen Wohnhaus in Ascona.Fotos: LEICHT | Angelita Bonetti

Im Mittelpunkt der Küche steht eine freistehende Insel, die auf filigranen Edelstahlfüßen zu schweben scheint. Ihre helle Holzoberfläche im LEICHT-Programm TOPOS trifft auf eine nur vier Millimeter starke Edelstahl-Arbeitsplatte, die dem Entwurf eine außergewöhnliche Feinheit verleiht. Im Kontrast dazu stehen die massiven Natursteinwände des Gebäudes. So verbindet die Planung handwerklich anmutende Natürlichkeit mit technischer Präzision und schafft eine Küche, die sich respektvoll in die bestehende Architektur einfügt, ohne ihre eigene gestalterische Präsenz zu verlieren.

2. Platz Global Kitchen Design Award: Decodan Studio, Spanien

Der zweite Platz geht an Decodan Studio aus Marbella in Spanien. Großzügigkeit und eine ausdrucksstarke Materialkombination prägen das Küchenkonzept in der Villa La Zagaleta. Fotos LEICHT I Charly Simon

Herzstück ist eine über sechs Meter lange Insel, deren helle Keramikoberfläche in Neolith Calacatta Roma mit ihrer charakteristischen Marmoraderung einen wirkungsvollen Kontrast zu den dunklen, vertikal strukturierten Holzfronten des LEICHT-Programms BAHIA bildet. Die rund zehn Meter lange Schrankwand fügt sich als geschlossenes architektonisches Element in den Raum ein und verbirgt eine Vielzahl integrierter Funktionen. Besonders durchdacht ist die Verbindung von repräsentativer Wohnküche und separatem Servicebereich, die eine flexible Nutzung vom täglichen Kochen bis zur Bewirtung größerer Gesellschaften ermöglicht.

3. Platz Global Kitchen Design Award: Leicht Westchester / Greenwich, New Jersey

Mit dem dritten Platz wird das US-amerikanische Küchenstudio Leicht Westchester / Greenwich für das Projekt „Moody Modern Kitchen“ in New Jersey prämiert. Fotos LEICHT I Zdravko Cota Photography

In einem privaten Neubau in Old Tappan, New Jersey, entstand eine großzügige Küche, deren Gestaltung die natürliche Umgebung des bewaldeten Grundstücks aufgreift. Eine freistehende Insel mit dunkelgrauen Fronten in Kiruna im LEICHT-Programm MINERA bildet das Zentrum der Wohnküche, während Echtholzfronten in Walnuss aus den Programmen TOPOS und BOSSA mit ihren unterschiedlichen Oberflächenstrukturen für Wärme und Eleganz sorgen. Dunkle Arbeitsflächen und schwarze Armaturen ergänzen das harmonische Materialkonzept. Eine Besonderheit ist die Trennung zwischen der offen gestalteten Hauptküche als geselligem Treffpunkt und einer separaten Arbeitsküche für die intensive Speisenzubereitung.

Gewinner Short Film Award 2026

1. Platz Short Film Award: Kitchens International, Schottland

Den ersten Platz aus 200 Einreichungen des erstmals ausgelobten Short Film Award sichert sich das schottische Küchenstudio Kitchens International mit dem Kurzfilm „Nature in Symmetry“. Foto: LEICHT I Kitchens International

Symmetrie und klare Proportionen prägen die Küche in einem zeitgemäßen Anbau eines historischen Anwesens nahe Edinburgh. Unter dem hohen, geneigten Dach gliedern zwei Kücheninseln den Raum und bieten sowohl Platz für die Zubereitung von Speisen als auch für gemeinsame Mahlzeiten. Walnussfronten aus den LEICHT-Programmen BOSSA und TOPOS, grün nuancierter Naturquarzit und dezente Bronzedetails bestimmen das Erscheinungsbild, während die beleuchteten Glasvitrinen VERO zusätzliche Akzente setzen. Der ausgezeichnete Kurzfilm „Nature in Symmetry” von Kitchens International setzt das Zusammenspiel von Architektur, Materialien und Licht durch wechselnde Kameraperspektiven und gezielte Detailaufnahmen in Szene.

2. Platz Short Film Award: TEO Cuisines, Frankreich

Mit seinem Kurzfilm über eine zeitgemäße Küchenarchitektur in Saint-Rémy-de-Provence erreicht das französische Küchenstudio TEO Cuisines den zweiten Platz. Foto: LEICHT | Teocchi Violette TEO Cuisines

Das ausgezeichnete Projekt zeigt eine großzügige Küche in einem neu errichteten Landhaus, dessen Architektur die traditionelle Bauweise der Provence aufgreift und zeitgemäß interpretiert. Die Kombination der LEICHT-Programme KYOTO in Eiche alpin natur und PEARL im Farbton citrin schafft einen ausgewogenen Kontrast zwischen natürlichen Holzoberflächen und einer modernen Formensprache. Wechselnde Kameraperspektiven, gezielte Detailaufnahmen und die Darstellung verschiedener Küchenelemente veranschaulichen im Kurzfilm sowohl die gestalterischen Besonderheiten als auch die funktionalen Qualitäten der Küchenplanung.

3. Platz Short Film Award: Cuisines Tendences, Frankreich

Mit dem dritten Platz wird das französische Küchenstudio Cuisines Tendences für das Projekt „La Belle Bleue d‘Hossegor“ prämiert. Foto: LEICHT I Léandra Pardeilhan

Im Mittelpunkt der filmischen Inszenierung steht eine offene Küchenarchitektur in einem umfassend renovierten Wohnhaus an der französischen Atlantikküste. Die Planung verbindet natürliche Materialien, warme Farbtöne und funktionale Details zu einem harmonischen Gesamtkonzept, das sich an der umgebenden Küstenlandschaft orientiert. Durch gezielte Kamerabewegungen, wechselnde Perspektiven und den bewussten Einsatz von Tageslicht macht der prämierte Kurzfilm die räumlichen und gestalterischen Qualitäten der Architekturküche LEICHT erlebbar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: LEICHT