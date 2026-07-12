Architektur-Highlights 2027

Seit über 60 Jahren ist die R+T alle 3 Jahre der internationale Treffpunkt für Innovationen, Trends und zukunftsweisende Lösungen der Branche. Ob für Profis aus Sonnenschutz, Metall-, Tor-, Fensterbau oder Architektur, für Planerinnen und Planer oder Berufseinsteiger – auf der R+T 2027 finden Sie Inspiration, Austausch und Impulse für die Zukunft. Entdecken Sie innovative Produkte und werden Sie Teil der Community, die die Branche von morgen gestaltet!

5 gute Gründe für Ihre Teilnahme an der R+T

Die R+T steht für Innovation, Inspiration & Austausch. Sie bringt die Branche zusammen und setzt Impulse für die Zukunft.

1 Branchentrends live erleben

Entdecken Sie die neuesten Innovationen der Weltleitmesse – von smarten Lösungen bis zu nachhaltigen Technologien. Hier sehen Sie heute, was morgen Standard ist.

2 Networking & Austausch

Treffen Sie Branchenführende, visionäre Köpfe und Praktizierende. Auf der R+T entstehen Partnerschaften, Impulse und Ideen, die die Zukunft bewegen.

3 Junge Talente

Frische Perspektiven, kreative Ansätze: Die R+T bringt Nachwuchstalente, Berufsschulen, Hochschulen und Unternehmen zusammen – für die Innovationen von morgen.

4 Architektur

Erleben Sie Architektur zum Anfassen: Keynotes, Future Skins Award, ARCHIKON – der von der AKBW organisierte, bundesweit größte Architekturkongress -, geführte Architektur-Rundgänge und Produkte speziell für Architekturschaffende und Planende machen die R+T zum Hotspot für die Architektur- und Baubranche.

5 Foren, Seminare & Sessions

Wissen tanken leicht gemacht: In spannenden Talks, Vorträgen und Workshops teilen Expertinnen und Experten ihr Know-how zu den wichtigsten Themen der Branche.

Weitere Informationen finden Sie unter www.messe-stuttgart.de/r-t

Quelle: Messe Stuttgart