TEAM 7 stärkt den Geschäftsbereich Küche

Mit einem klaren strategischen Signal setzt TEAM 7 seine Expansion im Küchensegment fort: Zur diesjährigen Küchenmeile A30 eröffnet der Naturholzmöbelhersteller einen permanenten, rund 160 m² großen Showroom im cube30. Die auf zunächst fünf Jahre angelegte Partnerschaft mit trendfairs macht den Standort zu einem dauerhaften Anlaufpunkt für den Küchenfachhandel und stärkt die Präsenz von TEAM 7 auf einer der wichtigsten europäischen Branchenplattformen.

Strategischer Ausbau eines wachsenden Geschäftsbereichs

Der neue Showroom markiert einen weiteren Meilenstein im konsequenten Ausbau des Geschäftsbereichs Küche. Das Unternehmen verzeichnet seit Jahren einen stetig wachsenden Zuspruch im Küchenfachhandel. Mit der Investition im cube30 unterstreicht TEAM 7 die strategische Bedeutung dieses Segments und setzt gezielt auf eine langfristige Marktbearbeitung in einem hochdynamischen Umfeld.

„Der Küchenbereich entwickelt sich für uns zu einem zentralen Wachstumstreiber“, erklärt TEAM 7 Geschäftsführer Stefan Emprechtinger. „Die zunehmende Nachfrage im Fachhandel und die Relevanz hochwertiger Küchenlösungen haben uns dazu bewogen, unsere Marke auf der Küchenmeile zu präsentieren und damit noch näher am Markt zu sein.“

cube30 als dauerhafte Bühne im Herzen der Küchenmeile A30

Zusätzlich zur bereits bestehenden Ausstellung von walden im cube30 positioniert sich TEAM 7 mit dem neuen Standort bewusst mitten im Geschehen der Küchenmeile A30, die als bedeutendster Treffpunkt des Küchenfachhandels in Europa gilt. Hier kommen nationale und internationale Küchenhändler, Einkaufsverbände, Planer und Entscheider zusammen. So entsteht ein Umfeld, das den direkten Austausch mit bestehenden Handelspartnern ebenso ermöglicht wie die gezielte Neukundengewinnung.

Auch aus Sicht des Standorts wird die neue Partnerschaft positiv bewertet. Christopher Boss, CEO von trendfairs, hebt die Bedeutung von TEAM 7 für das Haus hervor und betont die hohe Strahlkraft des Unternehmens für den cube30 und die gegenüberliegende area30. Gleichzeitig unterstreicht er die Attraktivität des Standorts und der Küchenmeile A30 für nationale wie internationale Fachbesucher, die hier konzentriert Innovationen und Markenpräsenzen erleben.

Die Küche als zentraler Lebensraum

Inhaltlich greift die neue Ausstellung zentrale Entwicklungen im Interior- und Küchendesign auf: Die Küche wird zunehmend zum Mittelpunkt des Wohnens. Kochen, Essen, Arbeiten und Wohnen verschmelzen zu fließenden Lebensbereichen. Damit wächst auch die Nachfrage nach authentischen Materialien, langlebiger Qualität und handwerklicher Präzision. Massivholz spielt dabei eine Schlüsselrolle. Im Küchenbereich wird Qualität unmittelbar erlebbar, über Haptik, Oberfläche und Verarbeitung. Holz macht die Wertigkeit sichtbar und spürbar, und zwar genau dort, wo täglich gelebt und gearbeitet wird. Gleichzeitig zeigt TEAM 7 im neuen Showroom die Vielfalt moderner Küchenkonzepte: Massivholz wird mit Materialien wie Keramik und Glas kombiniert und eröffnet dadurch unterschiedlichste gestalterische Möglichkeiten.

Die TEAM7 nya Küche

Durchgängige Wohnkonzepte im Fokus

Im Mittelpunkt des 160 m² großen Showrooms stehen ganzheitliche Einrichtungskonzepte. Rund um die Küchenlösungen werden auch Esstische, Stühle und Regale präsentiert. Besonders die vielfältig konfigurierbaren Regalsysteme, die auch als architektonische Elemente eingesetzt werden, schaffen Übergänge zwischen den Wohnbereichen, ohne diese strikt zu trennen. Das Ergebnis sind präzise aufeinander abgestimmte, raumübergreifende Planungen, in denen Kochen, Essen und Wohnen zu einem Lebensraum verschmelzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.team7-home.com oder unter www.trendfairs.de

Quelle: Team7/Trendfairs