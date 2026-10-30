ARDEX Österreich: Georg Strodl übernimmt alleinige Geschäftsführung

Dr. Gunther Sames und die ARDEX-Gruppe haben sich im gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit zu beenden. ARDEX bedankt sich bei Dr. Gunther Sames für sein Engagement, seine geleistete Arbeit und seinen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens. Für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg wünscht ihm das Unternehmen alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Mit Georg Strodl übernimmt eine Führungspersönlichkeit die alleinige Verantwortung, die das Unternehmen und den österreichischen Markt seit vielen Jahren aus der Praxis kennt. Bereits seit Anfang des Jahres ist er Mitglied der Geschäftsführung und verantwortet den Bereich Vertrieb. Der langjährige Verkaufsleiter verfügt über umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Kunden, Handelspartnern und Verarbeitern.

„Unsere Kunden und Partner können sich weiterhin auf das verlassen, was ARDEX auszeichnet: persönliche Betreuung, verlässliche Zusammenarbeit und Lösungen, die in der Praxis funktionieren. Gemeinsam mit unserem Team werden wir den eingeschlagenen Weg unseres Unternehmens konsequent fortsetzen“ , sagt Georg Strodl.

Für Kunden, Handelspartner und Verarbeiter bleiben die bestehenden Ansprechpartner sowie die laufenden Projekte unverändert bestehen. Die Verantwortung in einer Hand ermöglicht kurze Entscheidungswege und eine enge Orientierung an den Anforderungen von Kunden und Partnern.

ARDEX Österreich bekennt sich unverändert zu den Werten, die das Unternehmen seit vielen Jahren prägen: Qualität, Verlässlichkeit, offene Kommunikation und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Diese Grundsätze bleiben auch künftig die Grundlage für die Entwicklung des Unternehmens und die Zusammenarbeit mit Kunden und Geschäftspartnern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ardex.at

Quelle: ARDEX