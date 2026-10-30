Performance-Materialien vom Prototyp bis zum marktreifen Produkt: neue Heimtextil Sonderschau

Future Fabrics Expo kuratiert die Ausstellung. Diese zeigt, wie funktionale Leistungsfähigkeit, Materialentwicklung und Design ineinandergreifen. Zugleich macht sie Anwendungen und Potenziale greifbar. Das Functional Futures Lab zeigt sowohl visionäre Prototypen als auch bereits verfügbare Lösungen und macht ihren Entwicklungsstand transparent. Damit eröffnet es neue Perspektiven für Architektur, Interior Design und Hospitality.

Wie können Materialien auf veränderte Anforderungen an Lebensräume reagieren? Welche Eigenschaften unterstützen Wohlbefinden und Langlebigkeit? Das Functional Futures Lab macht neue Ansätze sichtbar. Zu den Innovationen gehören Materialien, die thermischen und akustischen Komfort verbessern. Zudem gibt es Produkte, die gesündere Innenräume unterstützen und sich flexibel unterschiedlichen Nutzungen und Umgebungsbedingungen anpassen können. Das Spektrum reicht von neuartigen Textilfasern und Farbstoffen über robuste Verbundmaterialien für Oberflächen bis zu Designprototypen aus der Forschung.

Future Fabrics Expo bringt seine Expertise für Materialinnovationen und Nachhaltigkeit sowie ein internationales Netzwerk aus Materialentwicklung, Design und Forschung ein.

„Performance ist ein zentrales Zukunftsthema der Textilindustrie. Das sehen wir weltweit auf unseren Veranstaltungen, von der Bekleidung bis zu Wohn- und Objekttextilien. Gemeinsam mit Future Fabrics Expo zeigen wir auf der Heimtextil, was innovative Materialien künftig leisten können. Das Functional Futures Lab verbindet frühe Entwicklungen mit bereits verfügbaren Lösungen und macht neue Anwendungsmöglichkeiten für Architektur, Interior Design und Hospitality sichtbar“ , sagt Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies der Messe Frankfurt.

„Wir freuen uns, als Partner der Heimtextil im Januar 2027 den Dialog über die Zukunft von Wohn- und Objekttextilien voranzubringen. Diese Partnerschaft verbindet Inspiration mit umsetzbaren Lösungen und trägt dazu bei, eine zukunftsorientierte und verantwortungsvolle Branche zu gestalten“, sagt Amanda Johnston, Chief Design Officer Future Fabrics Expo.

Orientierung für die Materialentscheidungen von morgen

Die Ausstellungsstücke reichen von experimentellen Prototypen bis zu kommerziell verfügbaren Produkten. Begleitende Informationen erläutern funktionale Eigenschaften und den jeweiligen Entwicklungsstand anhand der Technology Readiness Level. So können Fachbesucher*innen Potenziale frühzeitig einordnen und Impulse für Materialauswahl, Produktentwicklung und langfristige Planung mitnehmen. Architektur, Interior Design und Hospitality entdecken dabei neue Anwendungen und Potenziale für ihre Projekte. Das Functional Futures Lab stärkt damit die Heimtextil als Plattform für Wissenstransfer und zukunftsweisende Interior-Lösungen. So bietet die Heimtextil Orientierung für zukünftige Materialentwicklungen.

Neue Materialien – von lebenden Wurzeln bis zu biobasierten Verbundwerkstoffen

Drei farblich gekennzeichnete Themenbereiche strukturieren die Ausstellung: Circular Systems, Living Nature und Natural Performance. Sie ordnen die Exponate nach Materialursprung, Verarbeitung und konzeptionellen Ansätzen ein. Im Fokus stehen Eigenschaften wie Temperaturreaktivität, Strapazierfähigkeit, Flammschutz oder antibakterielle Wirkung. Kreislauffähigkeit und grundlegende Nachhaltigkeitskriterien begleiten die Materialauswahl.

Zu den Exponaten zählen Polstermaterialien aus unbehandelten Wollfasern und lebenden Wurzelsystemen, die Flammschutz ohne toxische Chemikalien ermöglichen sollen. Hinzu kommen langlebige biobasierte Verbundwerkstoffe sowie Farbstoffe aus Lebensmittelabfällen für Textilien und Holz.

In Halle 4.1 bildet das Functional Futures Lab das Herzstück von Interior.Architecture.Hospitality. Das Areal verbindet Materialinnovationen mit Wissenstransfer und persönlichem Austausch: Im Talk Spot geben Expert*innen auf der Bühne fachliche Impulse, während ein Café Raum für Gespräche und neue Kontakte bietet. Zudem ist das Areal Ausgangspunkt für zahlreiche geführte Touren.

Die Heimtextil 2027 findet vom 12. bis 15. Januar 2027 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heimtextil.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt