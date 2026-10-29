Geballte Markenpower in Salzburg: Weitere starke Marken für die küchenwohntrends & möbel austria 2027

Für Fachbesucher entsteht damit ein umfassender Marktüberblick mit hoher Relevanz. Damit wird die Teilnahme noch attraktiver und zum Pflichttermin der Branche: Sie profitiert von einem Umfeld, in dem Entscheider, Marktführer und Innovationen zusammenkommen – zentral erreichbar in der Mozartstadt Salzburg.

Das Ausstellerfeld verbindet etablierte Küchenmöbelhersteller wie Ballerina, Bauformat, Häcker, Leicht, Nobilia, Nolte und Schüller mit führenden Anbietern von Elektrogeräten. Dazu zählen Bora, Electrolux, Miele, V-ZUG sowie BSH Hausgeräte mit den Marken Bosch, Siemens und Neff. Auch angrenzende Produktbereiche sind breit vertreten: Blanco und Quooker stehen für Spülen und Armaturen, Strasser für Arbeitsplatten, während Naber, Häfele, Blum und Schachermayer das Spektrum um Zubehör und Beschläge ergänzen.

Über die Küche hinaus reicht das Angebot von Möbeln und Schlafsystemen bis zu Materialien und digitaler Planung. Dazu tragen unter anderem Elastica, Hali, Joka und Voglauer bei. Mit J. u. A. Frischeis kommt der Bereich Holz und Materialien hinzu, Palette CAD und SHD ergänzen beispielsweise das Portfolio um digitale Planungslösungen. Damit zeigt sich die Bandbreite des Messedoppels nicht nur in der Zahl bekannter Marken, sondern vor allem in den unterschiedlichen Produkt- und Themenbereichen, die in Salzburg zusammenkommen.

„Die Stärke der küchenwohntrends & möbel austria liegt darin, die unterschiedlichen Bereiche der Küchen- und Einrichtungsbranche zusammenzubringen. So entstehen Verbindungen über einzelne Produktgruppen hinaus und neue Perspektiven auf die Entwicklungen des Marktes mit einem klaren Fokus auf den attraktiven österreichischen Markt. Wir sind stolz, dass viele relevante Marken kommendes Jahr wieder mit dabei sind und ihre Standfläche vergrößern“, sagt Christopher Boss, Geschäftsführer der trendfairs GmbH.

Starke Marken schaffen gute Gründe für einen Messebesuch

Für Fachbesucher liegt der Vorteil auf der Hand: Je höher die Qualität und Vielfalt des Ausstellerfeldes, desto effizienter lassen sich an wenigen Tagen Marktinformationen sammeln, Produkte vergleichen, Partner treffen und neue Anbieter kennenlernen. Gerade die Verbindung von Küche und Wohnen schafft zusätzliche Impulse: Händler, Handwerker und Planer können über die Grenzen ihres eigenen Segments hinaus neue Lösungen und Geschäftspartner entdecken. Hier kann Österreich sicherlich als Blaupause für den deutschen Markt dienen. Gleichzeitig entsteht ein positiver Sog: Ein hochkarätiges Ausstellerfeld macht den Messebesuch attraktiver – und je mehr relevante Entscheider nach Salzburg kommen, desto interessanter wird die Teilnahme wiederum für weitere etablierte Marken ebenso wie für kleinere Unternehmen und Newcomer.

Dass diese Rechnung auch für einzelne Marken aufgeht, bestätigt Heidrun Brinkmeyer, Geschäftsführung Marketing/Vertrieb bei Ballerina-Küchen: „Die Premiere von Ballerina auf der küchenwohntrends in Salzburg war ein voller Erfolg. Besonders die zahlreichen Gespräche mit dem österreichischen Fachhandel haben uns überzeugt und das Potenzial des Marktes bestätigt. Deshalb ist Ballerina auch 2027 wieder auf der küchenwohntrends vertreten.“

Zusätzliche Relevanz erhält der Messetermin durch die Jahreshauptversammlung der MHK Group am Vortrag in Salzburg. Am ersten Messetag können Mitglieder der Verbundgruppe die küchenwohntrends & möbel austria besuchen. Zudem ist MHK Österreich mit einem eigenen Stand vertreten. Darüber präsentiert sich aber beispielsweise auch Der Kreis bereits seit Anfang an auf der Messe.

Über Österreich hinaus richtet sich das Messedoppel gezielt an Fachbesucher und Unternehmen aus Süddeutschland, Südtirol und angrenzenden Märkten bis nach Hessen und Rheinland-Pfalz. Als hundertprozentiges B2B-Format verbindet die Fachmesse Hersteller mit Handel, Handwerk, Planung und weiteren Entscheidern – kompakt, fokussiert und mit kurzen Wegen an einem attraktiven Messestandort in Salzburg.

Noch breiter gedacht: CASA ergänzt das Wohnumfeld

Mit der erstmals parallel stattfindenden CASA erweitert sich 2027 das fachliche Spektrum am Messestandort Salzburg um weitere Bereiche der Raumgestaltung, darunter Textilien, Stoffe und Bodenbeläge. Für die Aussteller der küchenwohntrends & möbel austria bedeutet das den Zugang zu einem breiteren Fachpublikum aus unterschiedlichen Segmenten der Interior-Branche. Die Verbindung von Küche, Möbeln und ganzheitlichem Wohnen schafft zusätzliche Berührungspunkte zwischen Herstellern, Handel, Handwerk und Planung – und eröffnet neue Möglichkeiten für den branchenübergreifenden Austausch und die Anbahnung von Geschäftskontakte.

Für Erich Gaffal, Cluster-Manager bei Business Upper Austria, ist gerade diese Erweiterung ein wichtiger Schritt: „Die Zukunft des Wohnens entsteht dort, wo Ideen sichtbar werden. […] Wenn die Möbel- und Küchenbranche investiert, Innovationen präsentiert und Kunden nach Salzburg einlädt, dann sollte die Interior-Branche Teil dieser Bewegung sein.“ Denn erfolgreiche Marktgestaltung brauche vor allem Sichtbarkeit: Wer Lösungen erlebbar mache und seine Partner inspiriere, stärke zugleich deren Wettbewerbsfähigkeit.

Innovationen und Zukunftsthemen bekommen eine eigene Bühne

Der Interior Innovation Award wird 2027 zum zweiten Mal vergeben und rückt neue Wohn- und Einrichtungslösungen ins Rampenlicht. Die Auszeichnung bietet Ausstellern eine zusätzliche Plattform, um ihre Produktneuheiten und Ideen sichtbar zu machen, und gibt Fachbesuchern Orientierung bei aktuellen Entwicklungen der Branche. Die Bewerbungsphase für Aussteller startet in Kürze. Auch die Podium Events greifen Themen auf, die Unternehmen und Fachhandel beschäftigen: Wohntrends, die Zukunft des Lebensraums, Künstliche Intelligenz, Innovationen sowie Handel, Vertrieb und die Kunden von morgen. Damit verbindet das Messedoppel Produktpräsentation, Networking und Wissenstransfer – und schafft zusätzliche Gründe, 2027 nach Salzburg zu kommen.

Die achte Ausgabe von küchenwohntrends und möbel austria findet vom 28. bis 30. April 2027, jeweils von 9 bis 18 Uhr, im Messezentrum Salzburg statt.

Weitere Informationen: www.küchenwohntrends.at und www.moebel-austria.at

Quelle: trendfairs