area30 2026: stabiles besucherniveau, hohe kontaktqualität und klare perspektiven

Die area30 verzeichnete auch 2026 ein sehr hohes, weitgehend stabiles Besucheraufkommen. Mit rund 10.500 Fachbesuchern lag die Zahl moderat unter dem Niveau des Vorjahres. Im Mittelpunkt stand für die 180 ausstellenden Marken vor allem die Qualität der Kontakte und Gespräche. Die starke Präsenz von Entscheidern aus Handel und Branche unterstreicht auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld die Bedeutung der area30 als zentrales Branchenevent des Küchenherbstes.

„Die area30 ist ein Treffpunkt, an dem Menschen zusammenkommen. Hierbei steht ganz oben, dass die richtigen Personen aufeinandertreffen und aus einem Messebesuch relevante Gespräche, neue Geschäftskontakte und Umsätze entstehen. Das Feedback, das wir dazu von unseren Ausstellern erhalten haben, ist für uns großartig sowie zugleich wertvoll und zeigt zugleich, dass wir mit den getroffenen Veränderungen und Anpassungen den richtigen Weg eingeschlagen haben. Gemeinsam mit der Branche arbeiten wir weiter aktiv daran, wie wir die area30 weiterentwickeln.“, so Christopher Boss, Geschäftsführer der trendfairs GmbH.

Qualität der Kontakte im Mittelpunkt

Dass die Qualität der Gespräche für die Aussteller eine zentrale Rolle spielte, bestätigen die Rückmeldungen der Unternehmen.

Lasse Naber, Naber:

„Die area30 ist für Naber seit vielen Jahren ein fester Termin im Kalender und auch 2026 hat sich die Teilnahme für uns gelohnt. Wir haben viele unserer Handelspartner getroffen, neue Kontakte geknüpft und konnten unsere Neuheiten einem hoch konzentrierten Fachpublikum präsentieren. Besonders schätzen wir die offene Atmosphäre und die hohe Qualität der Gespräche. Die area30 ist für uns ein wichtiger Ort für Austausch, Geschäft und persönliche Begegnungen.“

Kevin Göbel, Systemceram:

„Für systemceram war die area30 2026 erneut ein voller Erfolg. Die Resonanz auf unseren Auftritt und unser Produktportfolio hat unsere Erwartungen übertroffen. Besonders erfreulich war die hohe Qualität der Besucher und die große Zahl an Gesprächen mit bestehenden und neuen Handelspartnern. Die area30 zeigt für uns einmal mehr, welche Bedeutung der persönliche Austausch für erfolgreiche Geschäftsbeziehungen hat. Wir freuen uns über die positive Entwicklung und auf die Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte.“

Daniel Hörnes, Quooker:

„Die area30 bedeutet für uns sechs Tage voller Begegnungen, Gespräche und neuer Impulse. Auch 2026 hat uns die Atmosphäre auf der Messe wieder begeistert. Wir haben viele bekannte Gesichter getroffen, neue Kontakte geknüpft und unsere Neuheiten direkt mit unseren Partnern diskutiert. Die persönliche Nähe zum Küchenfachhandel und die besondere Dynamik der area30 machen die Messe für Quooker zu einem festen Bestandteil unseres Jahres.“

bewusst weiterentwickelt – und gemeinsam weitergedacht

2026 hat die area30 zugleich neue Akzente gesetzt. Mit dem Bühnenprogramm, den Guided Tours, dem Tag des Zollstocks, dem verlängerten Long Tuesday sowie zusätzlichen Angeboten für Tischler, Architekten und Projektanten wurde das etablierte Ordergeschehen um neue Begegnungs- und Informationsformate ergänzt.

Damit folgt die area30 einer klaren Linie: Sie bewahrt ihre Stärke als Order- und Geschäftsplattform und entwickelt gleichzeitig das Messeerlebnis gemeinsam mit der Branche weiter.

Denn die area30 lebt von den Menschen, die sie besuchen, ausstellen, mitgestalten und miteinander ins Gespräch kommen. Genau dieses Zusammenspiel macht sie zu einem festen Termin im Küchenherbst.

2027 ist bereits in Vorbereitung

Nach der Messe ist vor der nächsten area30: Die kommende Ausgabe findet vom 18. bis 23. September 2027 in Löhne statt. Das Prebooking läuft bereits, erste Aussteller haben ihre Teilnahme für 2027 gebucht.

area30 2027 – gemeinsam weiterdenken.

Das Team der trendfairs

area30 – Termin vormerken- 18. bis 23. September 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.area-30.de

Quelle: trendfairs