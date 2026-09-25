R+T 2027: Die Zukunft der Branche in zehn Halle

Der Hallenplan der R+T 2027

Die R+T – Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz – findet vom 15. bis 19. Februar 2027 auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt. Erneut wird das gesamte Messegelände belegt sein. Die R+T unterstreicht damit ihre Rolle als globaler Branchentreff, Trendbarometer und Innovationsplattform und knüpft an den Erfolg sowie die Veranstaltungsgröße von 2024 an.

„Dass das gesamte Messegelände wieder belegt sein wird, ist ein wichtiges Signal für die Stabilität der Branche, das Vertrauen unserer ausstellenden Unternehmen und die Bedeutung des persönlichen Austauschs“, sagt Sebastian Esswein, Mitglied der Geschäftsleitung der Messe Stuttgart. „Die R+T 2027 bildet die zentralen Märkte und Produktbereiche umfassend ab und zeigt, wo neue Wachstumsfelder entstehen – zum Beispiel im Outdoor-Bereich.“

Outdoor wächst – Mahle Halle (Halle 4) wird zum zusätzlichen Anlaufpunkt

Outdoor-Lösungen gewinnen an Bedeutung: Markisen, Terrassenüberdachungen, Pergolen und weitere Systeme für Wetter- und Sonnenschutz machen Außenbereiche ganzjährig nutzbar und schützen zugleich vor direkter Sonneneinstrahlung. So entstehen auch in Hitzeperioden angenehmere Aufenthaltsbereiche – im privaten Outdoor Living ebenso wie in Gastronomie, Hotellerie und Quartiersplanung.

In der Mahle Halle (Halle 4) werden neben Insektenschutzgittern und innenliegendem Sonnenschutz künftig auch Markisen und Terrassenüberdachungen präsentiert. Der Outdoor-Schwerpunkt wird damit über die Oskar Lapp Halle (Halle 6) hinaus erweitert. Die übrige Hallenstruktur bleibt bestehen: Halle 1 (L-Bank Forum) zeigt technische Textilien und Textilbau sowie Markisen; die Hallen 3 (Ceratizit Halle), 5 und 9 stehen schwerpunktmäßig für außenliegenden Sonnenschutz sowie Antriebs- und Steuerungstechnik. Halle 7 wiederum ist dem innenliegenden Sonnenschutz sowie dessen Antriebs- und Steuerungstechnik gewidmet. Die Hallen 8 (Alfred Kärcher Halle) und 10 (Paul Horn Halle) beherbergen Gitter, Zäune, Tore und Türen sowie deren Antriebs- und Steuerungstechnik. Der Asian Pavilion in Halle C2 und auf der Galerie der Halle 1 (L-Bank Forum) ergänzt das internationale Angebot.

Zukunft des Bauens, Lebens und Arbeitens

Das Thema „Zukunft“ ist für die R+T 2027 in vielerlei Hinsicht bezeichnend. Branchenverbände und ausstellende Unternehmen spiegeln eine Branche, die auf Klimawandel, Gebäudebestand und neue Anforderungen an Planung, Nutzung und Betrieb reagiert. Im Mittelpunkt stehen integrierte Lösungen: Sonnenschutz, Rollläden, Tore, Antriebe, Steuerungen, technische Textilien und Gebäudeautomation wachsen funktional zusammen.

Für die Zukunft des Bauens bedeutet das, Gebäude ganzheitlicher zu denken – im Neubau ebenso wie bei der energetischen Ertüchtigung des Bestands. Nachrüstbare Systeme, solare Antriebe und adaptive Gebäudehüllen tragen dazu bei, Innenräume auch während Hitzeperioden komfortabel zu halten. Konkrete Beispiele für diese Entwicklung sind intelligente Sonnenschutzlösungen von ROMA sowie neue Technologie-, Software- und Hardware-Projekte, die Nice auf der R+T 2027 ausstellen möchte. Somfy wird auf der Weltleitmesse eine neue Generation smarter Sonnenschutzlösungen für klimaangepasste Gebäude zeigen.

Die Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz öffnet vom 15. bis 19. Februar 2027 ihre Tore

SATTLER SUN-TEX präsentiert die nächste Generation textiler Sonnenschutzlösungen: innovative Gewebeentwicklungen, die Design, Performance und Nachhaltigkeit verbinden. Neben Markisenstoffen, Screen-Geweben und Outdoor-Living-Lösungen steht auch das PVC-freie Sortiment „Twilight“ im Fokus. Im Torbereich werden wiederum internetfähige Torsteuerungen wie die neue TS-C-Generation von GfA ELEKTROMATEN sowie das digitale Ökosystem „evodo“ für Parametrierung, Diagnose, Softwareupdates und die Überwachung von Toranlagen präsentiert. Die SOMMER Group zeigt vernetzte Antriebs-, Steuerungs- und Zutrittslösungen und legt 2027 einen Schwerpunkt auf resiliente Gebäudelösungen, darunter Hochwasserschutz.

Die StellaGroup kündigt unter anderem neue Smart-Home-Lösungen sowie Lösungen für die komfortable Nutzung von Außenbereichen an. WAREMA legt den Schwerpunkt auf intelligente Sonnenschutzlösungen für Fassaden und Outdoor Living.

Mit zunehmenden Hitzeperioden wird der Schutz vor Überhitzung zu einer zentralen Aufgabe für Gebäude und Städte. Sonnenschutz entwickelt sich damit vom ergänzenden Ausstattungsmerkmal zu einer wesentlichen Klimakomponente.

Die Zukunft des Bauens und der Instandhaltung ist zugleich eine Frage der Fachkräfte. Digitalisierung und Automatisierung verändern Anforderungsprofile. Gleichzeitig rücken die Gewerke näher zusammen, weil Bauprojekte und technische Systeme stärker vernetzt werden.

Die Ausstellerbeispiele machen diesen Wandel greifbar: Digitale Tools unterstützen Aufmaß, Konfiguration, Inbetriebnahme, Wartung und Fehlerdiagnose. Für Fachbetriebe entstehen dadurch neue Chancen – aber auch neue Anforderungen an Beratung, Planung, Montage und Service.

„Die R+T 2027 zeigt die Zukunft in konkreten Anwendungen“ , sagt Philipp Götz, Manager Messe- und Eventleitung der Messe Stuttgart. „Es geht um Gebäude, die mitdenken, um Außenräume, die länger nutzbar bleiben, und um Menschen, die diese Lösungen entwickeln und in die Praxis bringen. Genau diese Verbindung macht die R+T als Branchentreff so relevant.“

ES-SO wird erstmals offizieller fachlicher Träger

Mit der Ausgabe 2027 ist die European Solar Shading Organisation (ES-SO) erstmals offizieller fachlicher Träger der R+T. Die Messe Stuttgart und die ES-SO verbindet bereits seit vielen Jahren eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit.

„Die langjährige Zusammenarbeit mit der ES-SO war schon immer von großem Vertrauen und einem intensiven fachlichen Austausch geprägt. Dass die Organisation ab 2027 offizieller fachlicher Träger der R+T ist, gibt dieser Verbindung nun auch formal das Gewicht, das sie inhaltlich längst besitzt “, sagt Melanie Brenner, Managerin Messe- und Eventleitung der Messe Stuttgart.

Die nächste Ausgabe der R+T findet vom 15. bis 19. Februar 2027 auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt.

Alle weiteren Informationen rund um die R+T 2027 (z.B. das aktuelle Ausstellerverzeichnis) gibt es auf www.rt-expo.de

Die Tickets sind ab sofort verfügbar unter www.rt-expo.de/tickets

Quelle: Messe Stuttgart