Internationale Handelserfahrung und strategische Führung

Hamutcu Unanoğlu verfügt über breite Erfahrung in Commercial Excellence, strategischem Produktmanagement und internationalem Key-Account-Management. Sie hat internationale Teams geführt, die kommerzielle Entwicklung in mehreren Märkten betreut und eng mit Handelspartnern zusammengearbeitet.

Ihre Karriere begann 2006 als International Sales Executive bei Forteks Textile & Wear Industry and Trade Limited Company. 2011 wechselte sie zu Arçelik und betreute dort zunächst mehrere europäische Märkte, darunter Bulgarien, das Baltikum, Benelux und Griechenland. 2018 übernahm sie die Leitung der Bereiche Small Domestic Appliances (SDA) & Audio für die Region EMENA (Europa, Naher Osten und Afrika). Von 2020 bis 2023 war sie als Head of Strategic Product Groups für die strategische Weiterentwicklung der Produktgruppen dieser Region zuständig.

2023 wechselte sie zu Beko und leitete als Head of Commercial Growth & Key Accounts den kommerziellen Ausbau und die Zusammenarbeit mit internationalen Schlüsselkunden. Dieses Team führte sie auch nach dem Zusammenschluss von Beko und Whirlpool zu Beko Europe im April 2024 weiter, bis sie im November 2026 nach Österreich wechselte.

Ihr Bachelorstudium in International Relations absolvierte sie an der Koç University in Istanbul, anschließend erwarb sie an der City University London einen Masterabschluss in International Politics and Human Rights.

Den österreichischen Markt gemeinsam weiterentwickeln

Hamutcu Unanoğlu will auf den Stärken des österreichischen Geschäfts aufbauen und die Position von Beko und elektrabregenz im Markt weiter festigen. Dabei setzt sie auf die Erfahrung der lokalen Teams und auf die enge Zusammenarbeit mit den Handelspartnern. Die internationale Ausrichtung des Unternehmens will sie mit einem guten Gespür für die Besonderheiten des österreichischen Marktes verbinden und das Geschäft so langfristig und nachhaltig entwickeln.

„Ein internationaler Blick ist nur dann ein Vorteil, wenn man versteht, was einen Markt tatsächlich bewegt. Ich möchte beides zusammenbringen: die Erfahrung und Möglichkeiten eines internationalen Unternehmens mit einem tiefen Verständnis für die Menschen, den Handel und die Bedürfnisse in Österreich. Gemeinsam mit unseren Teams und Handelspartnern möchte ich unsere Marktposition weiter stärken und nachhaltiges Wachstum gestalten. Entscheidend ist für mich, nah an den Bedürfnissen der Menschen zu bleiben und Produkte und Lösungen anzubieten, die einen echten Unterschied machen “, so Hamutcu Unanoğlu.

Familie, Krafttraining und Bücher

Abseits des Berufs ist Hamutcu Unanoğlu Mutter von Zwillingen. Ihren Ausgleich findet sie beim Krafttraining und beim Lesen, am liebsten stöbert sie dafür in Buchhandlungen nach neuer Lektüre.

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrabregenz.com und unter www.beko.com/at-de

Quelle: © Beko Austria