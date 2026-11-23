Die wichtigsten Elemente in der Küche sind oft die dezentesten, jene, die in Summe Komfort, Sicherheit und echte Leichtigkeit definieren. Die Armatur gehört dazu: Unzählige Male am Tag genutzt, soll sie sich nahtlos ins Küchendesign einfügen und zuverlässig funktionieren. Wenn sie darüber hinaus den persönlichen Stil unterstreicht, wertet sie den gesamten Raum auf. Genau dafür hat Franke Maris Stripes entwickelt.

Eleganz trifft auf Funktionalität

Die Armatur Maris Stipes verbindet elegante Proportionen mit anspruchsvoller Technik und Vielseitigkeit. Die drei Modelle – J- und U-Form mit Auszugsbrause sowie Semi-Pro – fügen sich harmonisch in moderne Küchen ein und setzen zugleich auf raffinierte Ästhetik. Charakteristisch sind die unverwechselbaren Streifendetails in glänzenden Metallic-Farben oder in Mattschwarz. Die Struktur am Brausekopf und am seitlichen Bedienhebel ist das exklusive Markenzeichen der Maris Stripes – optisch wie haptisch. Diese Designelemente verleihen der Armatur Charakter und zurückhaltende Eleganz.

Erhältlich ist die Armatur wahlweise komplett in Black Matt, ideal für minimalistische und moderne Interieurs, oder mit Metallic-Akzenten, die einen spannenden Kontrast zum mattschwarzen Armaturenkörper bilden. Das Bi-Color-Design mit PVD-Finishes in Gold und Kupfer vereint Wärme und Luxus, geeignet für dynamische, stilvolle Küchenkompositionen.

Maris Stripes von Franke: Die mattschwarzen Armaturen werden kontrastiert durch glänzende Metallic-Farben – etwa Gold

Die Streifenstruktur von Brausekopf und Bedienhebel ist das exklusive Markenzeichen

Harmonisch abgestimmte Kompositionen mit den Maris Becken

Die Maris Stripes Armaturen harmonieren optimal mit den Maris Fragranite Becken in Black Matt und lassen sich mit farblich abgestimmten Accessoires kombinieren, etwa Seifenspendern, Überläufen, Druckknöpfen und Abdeckungen. Diese sind ebenfalls in Gold- und Kupferoptik oder Mattschwarz erhältlich. So entsteht eine durchgängige Designsprache, die den persönlichen Stil unterstreicht und hohe ästhetische Ansprüche erfüllt.

Die Maris Stripes ist in drei Varianten erhältlich: In J- und U-Form jeweils mit Auszugsbrause sowie als Semi-Pro Version mit magnetischem Brausekopfhalter für müheloses Andocken, eine elegante Optik und optimale Hygiene.

Maris Stripes von Franke mit Kupferdetails: Technische Leistung trifft auf optische Raffinesse

Technische Details für hohe Funktionalität

Alle drei Modelle verfügen über den innovativen Laminarstrahl: Der kristallklare, spritzarme Wasserstrahl ist weich und voluminös. Er erhöht Hygiene und Komfort und ist zudem deutlich leiser als ein luftverwirbelter Stahl.

Dank der umschaltbaren Brausefunktion lassen sich selbst hartnäckige Rückstände mühelos entfernen. Die intuitive 0° / 90° Hebelbedienung ermöglicht eine Installation auch in unmittelbarer Nähe zur Rückwand. Dank der ECO-Kartusche lässt sich der Wasserverbrauch reduzieren: Der Hebel rastet bereits bei halber Öffnung leicht ein und liefert dennoch ausreichend Wasser mit genügend Druck für nahezu alle täglichen Anforderungen.

„Franke entwirft Lösungen, die durch ihre Ästhetik und technische Raffinesse bereits als Einzelprodukte überzeugen. Ihre volle Wirkung entfalten sie jedoch erst im Zusammenspiel als integriertes System. So auch Maris Stripes: Die Streifenstruktur und die exklusiven Finishes kommen besonders in Kombination mit den mattschwarzen Maris Fragranite Becken zur Geltung. Diese Harmonie aus Design und Funktionalität verstehen wir unter Well-Living“, erklärt Sandro Schneider, Category Manager Armaturen, Multifunktionale Armaturen und Abfalltrennsysteme DACH bei Franke.

Die Maris Stripes zeichnet sich aus durch ihre unverwechselbaren Streifendetails. Erhältlich ist sie auch komplett in Black Matt – zeitlos schön und optimal geeignet für minimalistische, moderne Interieurs

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Quelle: Franke