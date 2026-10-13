Für individuelle Möbel mit besonderer Ausstrahlung – ABS-Kanten mit Metallic-Effekten

Kunden, die zu Ihnen als Tischler/Schreiner kommen, suchen maßgefertigte und hochwertige Möbel, die sich von der Masse abheben. Eine gute Basis für individuelles Design bieten Ihnen die OSTERMANN ABS-Kanten mit Metallic-Effekten. Die Designmöglichkeiten sind vielfältig. Varianten mit massiv anmutender Metalloptik machen sowohl im Dekorverbund mit der passenden Möbelplatte als auch als Akzentkante eine gute Figur. Weniger massiv, aber nicht weniger edel wirken die ABS-Unikanten mit einem subtilen Perlmuttschimmer. Wer mehr Struktur zeigen möchte, wählt ABS-Kanten mit silberner Netzoptik. Alle ABS-Kanten liefert OSTERMANN bereits ab einem Meter Länge und in jeder gewünschten Breite bis 100 mm.

Tipp: ABS-Kante Cobra bronze

Neben Kupfer und Gold sind es aktuell vor allem Bronzetöne, die sich in der Möbelwelt durchsetzen. Ein Highlight ist die ABS-Kante Cobra bronze. Auf dem warmen Grundton offenbaren sich bei näherem Hinsehen dezente grafische Effekte, die der Kante eine edle Vintage-Anmutung verleihen. Etwas schlichter wirken die matt schimmernden Modelle Brushed Metal bronze und Alu-Strichmatt Bronzeton. Alternativ empfiehlt OSTERMANN den rötlich-goldenen Messington der ABS-Kante Brushed Brass.

Perlmuttschimmer macht Unis lebendig

Eine hervorragende Möglichkeit, dezente Glanzeffekte zu erzeugen, sind glatte ABS-Unikanten mit einem leichten Perlmuttschimmer. Hier empfiehlt Ihnen OSTERMANN die rotbraune Kante Mocha Mousse, die dunkelbraune Kante Old Venice oder die dunkelgrüne Kante Pearl dark green. Die drei ABS-Kanten in angesagten Farben offenbaren bei genauerem Hinsehen einen edlen, leicht perlmuttartigen Schimmer in der Tiefe. Fordern Sie gerne Ihr persönliches Muster an, um die raffinierten Glanzeffekte selbst zu entdecken.

Kanten mit textiler Optik und Metalleffekten

Dass auch Kanten in Textiloptik gekonnt metallische Effekte erzielen, zeigen die ABS-Kanten Cross Steel, Titan One Anthrazit und Mesh silber. Mit ihnen lassen sich Uniplatten attraktiv aufwerten. Alternativ können Sie diese natürlich auch mit der passenden Möbelplatte im Dekorverbund einsetzen.

Besuchen Sie OSTERMANN auf der SICAM!

Sie suchen Inspiration für neue Projekte im Möbelbau? Dann sollten Sie einen Besuch am OSTERMANN-Stand in Halle 3 fest einplanen. Hier stellt Ihnen OSTERMANN nicht nur die Kantenneuheiten, sondern auch Möbelgriffe, Oberflächen und Produkte für die Werkstatt vor. Ein Highlight in diesem Jahr ist die neue Kantenwelt mit einer beeindruckenden Vielfalt an Farben, Dekoren und Oberflächen. Zudem sehen Sie die Echtholzfurniere in der Anwendung. Im Bereich der Möbelleuchten gibt es diesmal praktische Tipps für die Lichtplanung.

Immer einen Besuch wert: der OSTERMANN-Stand auf der Sicam 2026 in Pordenone

Alles aus einer Hand – alles mit bestem Service

Bei OSTERMANN erhalten Sie nicht nur Europas größtes sofort verfügbares Kantensortiment, sondern können gleich auch das passende Zubehör für die Verarbeitung mitbestellen, wie zum Beispiel Schmelzkleber oder Reiniger. Bestellungen für Lagerware, die bis 16 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag versendet. Bei Fragen zu den Produkten oder Services stehen bestens geschulte Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite.

Eine Auswahl passender OSTERMANN-Kanten finden Sie mit dem Suchbegriff „#Highlights11″ auf www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN