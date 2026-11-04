Avitana: Vom Komponenten- zum Systemanbieter – Samuel Friedrich verantwortet ‚Business Development‘

Um diese strategische Ausrichtung langfristig zu verstetigen und auszubauen, vertraut das Unternehmen seit kurzem auf die Expertise von Samuel Friedrich.

Friedrich (28) kommt aus Herford und hat nach dem Abitur 2017 sein Studium an der IU International University of Applied Sciences (Bad Honnef) als Bachelor of International Hospitality sowie an dem International College of Management Sydney (Australien) als Bachelor of Business erfolgreich abgeschlossen. Unmittelbar darauf trat er 2022 ins Berufsleben als Business Development Manager ein. Mehrere Jahre lag sein Arbeitsschwerpunkt in Ostasien, wo er für eine Hotelkette aus dem Luxus-Segment datenbasierte Strategien für Marketing und IT entwickelte.

Seit Oktober dieses Jahres zeichnet Samuel Friedrich für die strategische Geschäftsausrichtung des mittelständischen Unternehmens Avitana verantwortlich. Dessen Kompetenzen bei der Reinigung von Raumluft mittels Kaltplasma sowie der als ozonfrei zertifizierten Entladung dieser Medien von Bakterien, Viren, Pollen und Allergenen für künftige komplexe, im Markt erfolgreiche Systeme zu entwickeln und zu kommunizieren, werden die wichtigsten Aufgaben für Friedrich sein.

Mit seinen bisherigen Arbeitsschwerpunkten Daten- und Prozessanalyse, Digitalisierung, QMS sowie Marketing/Kommunikation einerseits, sowie seinen Erfahrungen in der Hotellerie andererseits – wo es global um ein viel breiteres Anforderungsprofil hinsichtlich hygienisch reiner Versorgungsmedien geht als beispielsweise den eher überschaubaren Bereich bei der Abluftreinigung beim Kochen und Braten – bringt Friedrich ideale Voraussetzungen mit, für Avitana neue Geschäftsfelder aufzubauen und die bestehenden zu vertiefen bzw. für komplexe Systeme zu erweitern.

Als Privatperson pflegt Samuel Friedrich die Hobbys Fotografie, Kochen, Tennis und elektronische Musik. Es überrascht kaum, dass der passionierte Pianospieler zudem gern weltweit auf Reisen ist. Dies und seine Mehrsprachigkeit dürften auch unmittelbar seinem Arbeitgeber Avitana zugutekommen, ist doch der Plasmafilter-Spezialist selbst weltweit in vielen entscheidenden Märkten aktiv. Friedrich berichtet direkt der Geschäftsführung.

Seit Oktober 2026 verantwortet Samuel Friedrich die Unternehmensentwicklung, IT und Marketing/Kommunikation beim Herforder Plasmafilter-Spezialisten Avitana GmbH

Weitere Informationen finden Sie unter www.avitana.de

Quelle: Avitana