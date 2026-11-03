idd cologne 2026 begeistert mit Premium Interior Design in ganz Köln

Ein vielseitiges Eventprogramm ergänzte die Markenpräsentationen und bot zahlreiche Gelegenheiten für Inspiration, fachlichen Austausch und persönliche Begegnungen. Mit ihrer zweiten Ausgabe knüpfte die idd cologne an ihr erfolgreiches Debüt im Vorjahr an und verwandelte Köln in eine Bühne für hochwertiges Interior Design. Gemeinsam mit der parallel stattfindenden ORGATEC und der Design Season Cologne war sie Teil einer stadtweiten Interior-Woche, die neue Impulse für die Gestaltung privater Wohnräume sowie moderner Arbeits- und Objektwelten setzte.

„Mit der idd cologne haben wir erneut gezeigt, welches Potenzial in einem urbanen Designformat steckt. Die gewachsene Zahl internationaler Premiummarken und teilnehmender Locations sowie das abwechslungsreiche Eventprogramm haben Interior Design in ganz Köln erlebbar gemacht. Vor allem die Qualität der Präsentationen, der persönliche Austausch und die Begeisterung für Design prägten die besondere Atmosphäre der Veranstaltung. Zusammen mit der ORGATEC und Design Season Cologne wurde Köln so zum Treffpunkt der internationalen Einrichtungsbranche“, so Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse.

„Urban-only“: Interior Design mitten in Köln

Wie schon 2025 setzte die idd cologne auch in diesem Jahr auf ein dezentrales „urban-only“-Konzept. Herzstück der Veranstaltung war die Design Post Köln. In dem denkmalgeschützten Industriegebäude in Deutz standen neben exklusiver Inneneinrichtung auch aktuelle Trends rund um Outdoor Living im Mittelpunkt. Die Präsentationen zeigten, wie Innen- und Außenräume zunehmend miteinander verschmelzen und neue Perspektiven für ganzheitliche Wohnkonzepte eröffnen.

Erstmals Teil der idd cologne war das WallStudio Cologne in der Kölner Südstadt. Der Standort erweiterte das Angebot um hochwertige Wandbekleidungen, Farben, Bodenlösungen, keramische Oberflächen und architektonische Gestaltungselemente.

Auch das machwerkhaus köln wurde wieder zu einem Anlaufpunkt für Design, Handwerk und urbane Produktion. Auf dem ehemaligen Industrieareal in Kalk boten Hallen, Werkstätten und Schauräume Einblicke in zeitgenössische Gestaltung, innovative Materialien und neue Produktionsansätze.

Darüber hinaus beteiligten sich zahlreiche Showrooms und Stores im Kölner Stadtgebiet an der idd cologne. Von etablierten Einrichtungshäusern bis hin zu spezialisierten Designadressen machten sie die Vielfalt der lokalen Interior-Szene erlebbar und luden zum Entdecken und Austauschen ein.

Von Designikonen bis Kölschkranz: Eventhighlights der idd cologne 2026

Neben den Markenpräsentationen prägte ein abwechslungsreiches Eventprogramm die idd cologne 2026. Ausstellungen, Talks, Vorträge, Paneldiskussionen, geführte Touren, Workshops sowie Networking- und Abendveranstaltungen griffen aktuelle Branchenthemen auf, lieferten Inspiration für neue Gestaltungsideen und förderten den persönlichen und fachlichen Austausch.

Zu den Highlights zählte die Ausstellung „11 Kränze / 11 Studios“ in der Design Post Köln. Mit ihren Neuinterpretationen des traditionellen Kölschkranzes verbanden elf Kölner Designstudios lokale Alltagskultur mit zeitgenössischem Design. Die Ausstellung „Knoll. Ikonen der Moderne“ im Markanto Depot präsentierte ausgewählte Designklassiker aus der Knoll-Kollektion sowie museale Vintage-Objekte. Der „idd cologne Aperitif“ rundete den ersten Veranstaltungstag ab und bot Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre Gespräche zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen.

„One Week. One City. – Workspace. Contract. Residential.“

Eine besondere Konstellation und positive Synergieeffekte insbesondere für Fachbesuchende ergaben sich durch die parallel stattfindende ORGATEC. Die internationale Leitmesse für Workspace und Contract Solutions (27. bis 30. Oktober 2026) erweiterte das thematische Spektrum um die Gestaltung professioneller Arbeits- und Objektwelten.

Zusätzliche Impulse setzte die Design Season Cologne, die vom 26. bis 31. Oktober 2026 das vielfältige Programm in der Stadt bereicherte. Das urbane Designfestival und die idd cologne blieben dabei eigenständig, waren jedoch über teilnehmende Showrooms und Store-Partner miteinander verknüpft.

Gemeinsam bildeten ORGATEC, idd cologne und Design Season Cologne eine stadtweite Interior-Woche, die mit Workspace, Contract und Residential unterschiedliche Bereiche der Einrichtungsbranche miteinander verband und sowohl Fachpublikum als auch designinteressierte Privatbesuchende ansprach.

Die nächste Ausgabe der idd cologne findet 2028 erneut parallel zur ORGATEC statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idd-cologne.com

Quelle: Koelnmesse