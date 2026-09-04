baumann group, stellt die Weichen für eine zukunftssichere Führungsstruktur

Die baumann group, entwickelt ihre Führungsstruktur weiter und schafft damit die Voraussetzungen für eine langfristig sichere Nachfolge und klare Verantwortlichkeiten in den Unternehmen Bauformat Küchen GmbH & Co. KG in Löhne und Burger Küchenmöbel GmbH & Co. KG in Burg bei Magdeburg.

Mit Wirkung zum 1. September 2026 wird Kai Menke in die Geschäftsführung der beiden Unternehmen berufen. Menke verantwortet bislang als CSO in der Geschäftsleitung die Bereiche Vertrieb und Produktentwicklung. Seine bisherige markt- und vertriebsnahe Verantwortung wird damit künftig noch enger in die unternehmerische Gesamtsteuerung der Gruppe eingebunden.

Die erweiterte Geschäftsleitung wird um Martin Schockwitz und Thomas Breder ergänzt. Schockwitz übernimmt künftig die technische Geschäftsleitung für beide Standorte und Unternehmen. Bislang ist er bereits seit 1986 als Technischer Leiter für Burger Küchenmöbel tätig. Mit der standortübergreifenden Verantwortung wird zugleich eine langfristig sichere Nachfolge im technischen Bereich gewährleistet.

Thomas Breder, bisher Leiter Einkauf und Materialdisposition und seit 2006 bei Bauformat, wird künftig den strategischen Einkauf und Disposition für die gesamte Unternehmensgruppe leiten. Die Einkaufsverantwortung wird damit standortübergreifend gebündelt und weiter gestärkt.

Die bestehende Geschäftsführung mit Sabine Brockschnieder als CFO und Michael Assner als CTO bleibt bestehen. Hélène Bangert bleibt als CMO Mitglied der Geschäftsleitung und verantwortet die Bereiche Architektur & Design sowie Marketing & Learning. Gemeinsam mit Inhaber Delf Baumann steht das Führungsteam für Kontinuität, klare Zuständigkeiten und die langfristige Weiterentwicklung der baumann group, .

Mit der Neuaufstellung stärkt die baumann group, die Zusammenarbeit zwischen Vertrieb, Technik und Einkauf. Gleichzeitig werden die Voraussetzungen geschaffen, die Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit der Standorte Löhne und Burg nachhaltig zu sichern.

Die neue Geschäftsführung und Geschäftsleitung der baumann group, v.l.n.r.: Thomas Breder, Michael Assner, Hélène Bangert, Kai Menke, Sabine Brockschnieder, Martin Schockwitz

Weitere Informationen finden Sie unter www.bauformat.de

Quelle: baumann group