Frankfurt 2027: Gemeinsam Märkte gestalten

In herausfordernden Zeiten eröffnen Ambiente, Christmasworld und Creativeworld neue Geschäftsperspektiven und bieten wertvolle Orientierung für die unterschiedlichsten Zielgruppen



Der derzeitige Anmeldestand für 2027 liegt trotz der anspruchsvollen wirtschaftlichen und geopolitischen Rahmenbedingungen fast auf Vorjahresniveau. Damit bestätigt sich die hohe Relevanz des internationalen Messetrios als zentrale Businessplattform für die globale Konsumgüterbranche. „Die zweite Erhebungswelle unseres globalen Branchenindex bestätigt sehr deutlich, unter welchem immensen Druck unsere Branchen derzeit stehen. Vor diesem Hintergrund bewerten wir den Anmeldestand für 2027 und das klare Bekenntnis vieler internationaler Marktteilnehmer zu Frankfurt als sehr positiv. Gemeinsam werden Ambiente, Christmasworld und Creativeworld im kommenden Januar entscheidende Impulse für neue Geschäftsperspektiven geben“, sagt Philipp Ferger, Bereichsleiter Consumer Goods Fairs der Messe Frankfurt.

Unter dem Motto „Moving the market together“ bringen Ambiente, Christmasworld und Creativeworld vom 29. Januar bis 1./2. Februar 2027 die globale Konsumgüterbranche erneut in Frankfurt zusammen. Mit ihrem einzigartigen Zusammenspiel bieten die drei parallel stattfindenden Leitmessen die größte internationale Plattform für modernes Leben, saisonale Dekoration und kreatives Gestalten.

Modifizierte Hallenstruktur für mehr Effizienz und Inspiration

Eine optimierte Hallenstruktur sorgt 2027 für eine noch gezieltere Besucherführung bei Ambiente, Christmasworld und Creativeworld. Angebotsbereiche werden noch stärker gebündelt und Sortimente mit gemeinsamen Besucherzielgruppen räumlich näher zusammengeführt. Dabei berücksichtigt die Hallenplanung auch notwendige Anpassungen im Zuge der Teilsanierung der Halle 6.

Die Ambiente fokussiert weiterhin die Wachstumsfelder Hospitality, internationales Projektgeschäft und Interior Design unter Ambiente Projects ebenso wie designorientierte Geschenk- und Lifestyle-Sortimente. Neu: Im Dining-Bereich wird das gesamte Table-Angebot in Halle 12 gebündelt, in Halle 12.1 rücken Table Select und HoReCa enger zusammen. Global Sourcing Dining findet künftig auf beiden Ebenen der Halle 11 statt. Auf der Christmasworld wird der neue Produktbereich Seasonal Gifts & Toys eingeführt, Global Sourcing Christmas & Seasonal Decoration zieht in Halle 10.2, wächst dort um zusätzliche Flächen und konzentriert damit zugleich die Global-Sourcing-Angebote im Westgelände. Die Creativeworld rückt Community-Building und Wissenstransfer für die internationale Kreativbranche über das neue Executive Forum weiter in den Fokus.

„Messen sind Spiegel ihrer Märkte – zugleich sind wir Motor für Neugeschäft. Gerade in unsicheren Zeiten kommt es darauf an, Orientierung zu geben, Vertrauen zu schaffen und die richtigen Menschen gezielt zusammenzubringen. Deshalb überlassen wir Begegnungen nicht dem Zufall: Mit den angepassten Besucherwegen, unserem umfangreichen Experience-Programm und gezielten Networking-Formaten fördern wir neue Partnerschaften und stärken bestehende Netzwerke. Diese aktive Vernetzung verstehen wir als wesentlichen Teil unserer Rolle als Business Enabler“, hebt Julia Uherek, Bereichsleiterin Consumer Goods Fairs der Messe Frankfurt, hervor.

Save the Date: Compass Talks

Den Auftakt des Messetrios bilden erneut die Compass Talks am 28. Januar 2027. Das 2026 erfolgreich eingeführte KMU-Format bringt Branchenvertreter*innen, Politik, Wirtschaft, Medien und Expert*innen zusammen, um die aktuelle Marktlage faktenbasiert einzuordnen und Perspektiven für die zentralen Zukunftsfragen der globalen Konsumgüterbranche aufzuzeigen.

Nächste Messetermine

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027 Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com unter www.christmasworld.messefrankfurt.com und unter www.creativeworld.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt