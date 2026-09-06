Brüssler Möbelmesse – Enter the Decosystem

Theuns, stets made in Belgium

Runde, sanfte Formen haben in modernen Interieurs seit Jahren ihren Platz. Dabei ist die Herstellung dieser Formen in massiver Eiche ein anspruchsvolles Verfahren. Viele Fabrikanten ziehen daher die Ausführung runder Formen in Furnierholz vor. Nicht so bei Theuns, wo man immer ein Stück weiter geht, und im vergangenen Jahr eine Technik entwickelt wurde, mit der diese eleganten Rundungen vollständig in massiver Eiche bewerkstelligt werden.



Nicht nur die abgerundeten Ecken, Türen und Seiten der Kollektion Arko bestehen aus massiver Eiche, auch das Deckblatt ist komplett massiv. Die subtile, sanfte Abrundung des Deckblatts geht nahtlos in die Seiten über und ergibt so ein harmonisches Gesamtbild. Welches sind die Modelle? Ein Sideboard, ein Wandschrank und vieles mehr hinter den Kulissen. Und all das „Made in Essen“ (Belgien), von wo aus das Theuns-Team die Entwürfe an Händler in Belgien, den Niederlanden, Frankreich und England liefert.

Theuns finden Sie auf der Brüsseler Möbelmesse in Halle 5

Novomera, Premiere aus Litauen

Novomera ist ein neuer Name, hinter dem sich ein erfahrener Player verbirgt. Denn wer kennt nicht Markennamen wie Laura Ashley, Heal’s und John Lewis? Hinter Novomera steht eine Fabrik, die seit bereits über 20 Jahren Möbel für diese Labels herstellt, aber ebenso gut auch mit deutschen und skandinavischen Einzelhändlern zusammenarbeitet. Dasselbe Unternehmen ist bereits unter dem Namen Qualita im Vereinigten Königreich und als Fornestas in Deutschland und Schweden aktiv.

Für den Beneluxmarkt wurde der Name Novomera gewählt. Zum ersten Mal ist die Marke auf der Brüsseler Möbelmesse in Eigenregie vertreten. Wofür steht Novomera? Tische und Sofas nach Maß. Über 12.000 Konfigurationen in massiver Eiche, Esche oder amerikanischer Schwarznuss. Der Kunde wählt Holzart, Abmessungen und Verarbeitung selbst. Alle Entwürfe werden in der Fabrik in Kaunas, der zweitgrößten Stadt Litauens gefertigt, wo etwa 200 Facharbeiter tätig sind. Novomera bietet über Partnerfabriken auch Stühle und Schränke an, sodass in Zusammenstellungen gedacht werden kann. Dirk Hellinckx und Veerle Vercauteren von Top Class Furniture übernehmen die Vertretung für die Beneluxländer.

Novomera finden Sie auf der Brüsseler Möbelmesse in Halle 4

Pilloking überzeugt mit Wachstum und neuen Kollektionen

Kein Schläfer ist wie der andere, weshalb sollte also jeder auf dem gleichen Kissen schlafen? Das war die Überlegung, die den Firmengründer Hamid Bolhandia dazu anregte, Pilloking zu starten. Sein Ziel war ein Kissen, das perfekt zum Schläfer und dessen Gewohnheiten passt. Als die erste Kollektion fertig war, stieg er selbst ins Auto. Monatelang fuhr er tausende Kilometer durch die Niederlande, um persönlich Geschäftsleute zu treffen, die Kissen zu präsentieren und seine Geschichte zu erzählen. Auch die ersten Lieferungen machte er selbst.

Um den persönlichen Kontakt herzustellen und Vertrauen aufzubauen. Das Ergebnis spricht für sich selbst: In weniger als einem Jahr entwickelte sich die Marke zu einer der am schnellsten wachsenden Premium-Kissenmarken bei den niederländischen Bettenfachgeschäften. Pilloking findet man in über 125 Schlaf- und Einrichtungsgeschäften und Monat für Monat wächst das Netzwerk weiter. Was ist das Besondere an diesem Kissenmodell? Es handelt sich um anpassbare Premium-Kissen, bei denen der Schläfer selbst die Höhe und die Unterstützung wählen kann. Die Kissen werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, zu denen ein Premium-Memory-Schaum und ein luxuriöser Tencel®-Bezug gehören. Dank des anpassbaren Konzepts kann das einzelne Kissen auf unterschiedliche Schlafvorlieben abgestimmt werden. Gut für den Verbraucher und für den Einzelhändler, der natürlich die entsprechende Beratung geben muss. Wer wird sich wundern, dass Hamid bei der Brüsseler Möbelmesse potenzielle Handelspartner persönlich kennenlernen möchte?

Pilloking finden Sie auf der Brüsseler Möbelmesse in Halle 6

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmessebruessel.be

Quelle: MB Brussels