beko & elektrabregenz präsentieren neue Produktwelten bei den Elektrofachhandelstagen 2026

Im Mittelpunkt stehen neue Technologien für Waschen, Trocknen, Kühlen, Gefrieren, Spülen und Kochen – und die Frage, wie Haushaltsgeräte auf veränderte Ansprüche an Komfort, Ressourcenschonung, Vernetzung und Design reagieren.

„Die Zukunft des Haushalts entscheidet sich nicht an einer einzelnen Funktion. Entscheidend ist, wie Technologie, Design und das tägliche Leben zusammenspielen. Genau deshalb zeigen wir auf den Elektrofachhandelstagen nicht nur neue Geräte, sondern Lösungen, die den Menschen spürbaren Mehrwert bieten – von nachhaltiger Wäschepflege bis zu intelligent vernetzten Küchengeräten“ , so Jens-Christoph Bidlingmaier, CEO Beko Austria AG.

Mehr leisten auf weniger Raum

Gerade in der Küche treffen viele der neuen Anforderungen aufeinander: Lebensmittel sollen möglichst lange frisch bleiben, Geräte sich harmonisch in den Wohnraum integrieren und gleichzeitig immer mehr leisten. Die neue Kühl-Gefrier-Generation von elektrabregenz bietet dafür 415 Liter Nutzinhalt, ohne zusätzliche Stellfläche zu beanspruchen: Die VitalCare-Lichttechnologie imitiert den Tages- und Nachtzyklus und unterstützt dabei den Erhalt wertvoller Antioxidantien in Obst und Gemüse. NoFrost verhindert zudem die Eisbildung und macht ein manuelles Abtauen überflüssig. Für eine konstante und effiziente Kühlung sorgt der ProSmart-Inverter-Kompressor, während eine spezielle Frischezone Fleisch, Fisch und Milchprodukte bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt länger frisch hält. Je nach Modell sorgen zudem ein wechselbarer Türanschlag und SmoothFit-Türen für mehr Flexibilität bei der Küchenplanung.

Die VitalCare-Lichttechnologie im elektrabregenz Kühlschrank limitiert den Tages- und Nachtzyklus und unterstützt dabei den Erhalt wertvoller Antioxidantien in Obst und Gemüse © elektrabregenz

Auch beim Kochen verschmelzen Funktion und Gestaltung. Mit der neuen Built-in Range erweiterten beko und elektrabregenz ihr Kochportfolio um eine neue Produktlinie: Die matten Kochfelder verbinden elegante Optik mit hoher Widerstandsfähigkeit und einfacher Reinigung. Das matte Glas überzeugt mit bis zu dreimal höherer Kratzfestigkeit, einer bis zu dreimal besseren Reinigungsleistung und einem mehr als dreimal höheren Schutz vor Absplitterungen gegenüber herkömmlichem Glaskeramikglas. So bleibt die Oberfläche auch bei täglicher Beanspruchung möglichst spurenfrei und bewahrt ihre hochwertige Optik. Für zusätzliche Flexibilität sorgen Kombi-Dampfgarer, die unterschiedliche Zubereitungsarten miteinander verbinden und klassisches Backen und Garen mit Dampf, Sous-Vide-Funktionen und einer integrierten Fleischsonde kombinieren.

Weniger Aufwand, mehr Komfort

Wie sich moderne Hausgeräte in den Alltag einfügen und dabei Arbeit abnehmen können, zeigen beko und elektrabregenz auch beim Thema Reinigung. Mit PyroPro präsentiert elektrabregenz eine neue Lösung für die Backofenreinigung: Die pyrolytische Selbstreinigung entfernt Fett und Speiserückstände mithilfe hoher Temperaturen und ermöglicht einen Reinigungszyklus von nur 59 Minuten. Dabei wird der Backofen auf bis zu 420 °C erhitzt, sodass Rückstände zu feiner Asche zerfallen, die anschließend einfach entfernt werden kann. Das Programm benötigt dabei bis zu 47 Prozent weniger Energie als ein 120-minütiger Reinigungszyklus. Über die HomeWhiz App lässt sich der Vorgang zudem vernetzt steuern und überwachen.

Beim Geschirrspülen steht mit PowerIntense von beko ebenfalls eine Technologie im Mittelpunkt, die für mehr Komfort sorgt. Vier bidirektionale Sprüharme verteilen das Wasser gezielt im Innenraum und erreichen auch schwer zugängliche Bereiche. Ergänzend erkennt SensorAdapt mithilfe KI-gestützter Sensoren in Echtzeit den Verschmutzungsgrad und die Beladungsmenge und passt den Spülzyklus automatisch an. PowerIntense ermöglicht im entsprechenden Vergleich eine bis zu fünfmal bessere Reinigungsleistung.

Wäschepflege mit Blick auf die Zukunft

Auch bei der Wäschepflege verändern sich die Ansprüche: Energieeffizienz und der Wunsch, Textilien möglichst lange zu erhalten, gewinnen an Bedeutung. elektrabregenz trägt dieser Entwicklung mit der FabricCare-Technologie Rechnung, die 2027 auf den Markt kommt und eine besonders schonende Pflege ermöglicht. Gleichzeitig erhalten die Waschmaschinen der Marke ein neues Design. Bei beko ergänzt der bewährte FiberCatcher diesen Ansatz: Das System fängt beim Waschvorgang freigesetzte Mikrofasern auf. Damit verbinden die Marken schonende Textilpflege mit einem bewussteren Umgang mit Energie, Kleidung und Ressourcen.

Auch beim Trocknen stehen schonende Textilpflege und ein effizienter Umgang mit Ressourcen im Fokus: So arbeitet beispielsweise der B7T692A3WW mit Wärmepumpentechnologie, OptiSense-Sensor und ProSmart-Inverter-Motor. Funktionen wie IronFinish nutzen Wasser, Temperatur und Dampf, um Falten zu reduzieren, während Hygienic Refresh trockene Textilien auffrischt. Über HomeWhiz lassen sich zudem zusätzliche Programme auswählen.

Mithilfe eines Mikroplastikfilters im Beko FiberCatcher 2.0 kann die Ausspülung synthetischer Fasern um bis zu 95 Prozent reduziert werden © Beko Austria AG

Technologie, die man nicht nur sehen, sondern erleben kann

Wie sich die Innovationen im Einsatz bewähren, können Besucher:innen auf dem Messestand direkt erleben. Bei PowerIntense macht ein transparenter Glaswürfel den Spülvorgang im Inneren sichtbar, während eine integrierte DANKÜCHEN-Küche die Geräte in einer realitätsnahen Umgebung präsentiert. Für kulinarische Impulse sorgt Alp Ruben, Kandidat von Austria’s Next Küchenchef, der bei einer „Cook & Discover“-Session zum Ausprobieren einlädt. Die beko und elektrabregenz Lounge in Kooperation mit Alphaomega lädt zum Austausch und zur Vernetzung ein.

Elektrofachhandelstage 2026 im Kongresszentrum Linz

Beko Austria AG, DCL Halle B | Stand B-112

25.–26. September 2026

Mit PyroPro präsentiert elektrabregenz eine neue Lösung für die Backofenreinigung © Beko Austria AG

Weitere Informatonen finden Sie unter www.beko.com/at-de und unter www.elektrabregenz.com

Quelle: © Beko/Elektra Bregenz