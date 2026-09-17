Interface ist ein „Great Place To Work®“ – weltweite Auszeichnung bestätigt starke Unternehmenskultur

Interface Showroom Krefeld Foto: Fredda Weiler

Damit arbeiten weltweit rund 95 Prozent der Belegschaft in einem zertifizierten Umfeld – jeweils in einem von 14 Ländern, darunter Deutschland, Österreich, die Schweiz, die Niederlande, die USA, China und Australien.

Diese Auszeichnung basiert ausschließlich auf dem Feedback der Mitarbeitenden und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, Arbeitsumgebungen zu schaffen, in denen die Mitarbeitenden jeden Tag ganz sie selbst sein und ihre individuellen Stärken einbringen können.

Die Zertifizierung ist das Ergebnis der weltweiten Befragung 2026 der Mitarbeitenden von Interface zur Unternehmenskultur, die in Zusammenarbeit mit Great Place To Work durchgeführt wurde. Ausgezeichnet werden Organisationen, die ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Zusammenhalt fördern. Great Place To Work führt die Bewertungen auf Länderebene durch. Teilnehmende Unternehmen müssen dabei festgelegte Schwellenwerte hinsichtlich der Beteiligung der Mitarbeitenden, des Vertrauens in den Arbeitsplatz sowie der Mindestanzahl an Mitarbeitenden im jeweiligen Land erfüllen.

Zu den wichtigsten Ergebnissen bei Interface zählen:

• 95 Prozent der Mitarbeitenden arbeiten in einem Land mit Great Place To Work-Zertifizierung.

• 85 Prozent der Belegschaft haben sich an der Umfrage beteiligt – die höchste Quote in der Geschichte des Unternehmens.

• 81 Prozent der Mitarbeitenden stimmen der Aussage zu, dass Interface ein sehr guter Arbeitgeber ist – eine Steigerung um fünf Prozentpunkte gegenüber der Befragung im Jahr 2024.

• 71 Prozent erreichte Interface im Great Place To Work-Modell – eine Steigerung um drei Prozentpunkte gegenüber der vorherigen Befragung.

Die Zertifizierung in allen 14 teilnahmeberechtigten Ländern ist für Interface besonders bedeutsam, da Mitarbeitende in Produktion und Lieferkette mehr als die Hälfte der Belegschaft ausmachen.

„Wir sind stolz auf diese Auszeichnung, weil sie direkt von unseren Mitarbeitenden kommt“, sagte Greg Minano, Chief Human Resources Officer bei Interface. „Die erfolgreichsten Unternehmen werden von Menschen nach vorne gebracht, die sich vertrauensvoll eingebunden, gefordert und mit unserem gemeinsamen Zweck und unseren Werten verbunden fühlen. Ein solches Arbeitsumfeld zu schaffen, ist eine kontinuierliche Verpflichtung und eine der wichtigsten Investitionen, die wir tätigen können.“

In Deutschland, Österreich und der Schweiz beschäftigt Interface rund 65 Mitarbeitende in den Bereichen Vertrieb, Customer Service, Concept Design, Marketing, Finanzen und HR. Beim Tochterunternehmen nora systems, dem Hersteller von Kautschukböden mit Sitz in Weinheim, sind knapp 900 Mitarbeitende in Produktion, Vertrieb, Verwaltung und Marketing tätig.



„Die Great Place to Work-Zertifizierung ist für uns ein wichtiges Signal – auch über unser Unternehmen hinaus. Eine Kultur, in der sich Mitarbeitende eingebunden und wertgeschätzt fühlen, stärkt nicht nur unsere Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens, sondern auch mit Planern, Architekten und Projektpartnern. Sie schafft die Grundlage dafür, dass wir unseren Partnern neben hohen Qualitätsansprüchen und einer pünktlichen Fertigung auch eine verlässliche und kompetente Projektbegleitung bieten können“ , sagt Nils Rödenbeck, Vice President Commercial EMEA bei Interface.

Auf Grundlage des Feedbacks der Mitarbeitenden investiert Interface deshalb weiterhin in Programme, die Wachstum, Engagement und Entwicklung der Mitarbeitenden unterstützen. Im vergangenen Jahr gehörten dazu der Ausbau von Programmen zur Führungskräfteentwicklung, regelmäßige Befragungen der Mitarbeitenden, verstärktes Coaching im Bereich Unternehmenskultur, zusätzliche Lernangebote sowie neue Projekte, die den Einsatz der Mitarbeitenden und ihren positiven Beitrag für die Gesellschaft fördern.

Interface ist überzeugt, dass engagierte Mitarbeitende und eine starke Unternehmenskultur für Innovationen, Geschäftserfolge und langfristiges Wachstum entscheidend sind. Das Unternehmen bleibt daher dem Ziel verpflichtet, Investitionen zu tätigen, die Mitarbeitende dabei unterstützen, erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen über Interface finden Sie unter www.interface.com.

Quelle: Interface