Produkttipp: Wie der Kühlschrank zur Frischezentrale wird

Gerade nach dem Einkauf ist die richtige Lagerung entscheidend, um Lebensmittel länger frisch und nährstoffreich zu halten © Shutterstock

Gerade in dieser Phase stellt sich die Frage, wie Lebensmittel nach dem Einkauf optimal gelagert werden können, um ihre Qualität möglichst lange zu erhalten. Denn sobald Obst, Gemüse und andere frische Produkte im Kühlschrank landen, laufen natürliche Alterungsprozesse weiter. Neben der richtigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit spielt auch der Erhalt wertvoller Inhaltsstoffe eine wichtige Rolle.

Mehr als nur Kälte: moderne Technologien für eine optimale Lebensmittelaufbewahrung

Mit der neuen Kühl-Gefriergeneration von elektrabregenz KSN 102800 X rückt die Frischeerhaltung stärker in den Fokus. Im Zentrum steht die VitalCare-Technologie[1], die im Obst- und Gemüsefach natürliche Lichtzyklen simuliert und damit gezielt Bedingungen schafft, die den Erhalt von Antioxidantien unterstützen können. Ergänzt wird dies durch die FreshShield-Technologie, die mithilfe einer sanften Luftzirkulation sowie einer optimalen Feuchtigkeits- und Temperaturregulierung im Frischefach das ideale Mikroklima für Obst und Gemüse schafft. So bleiben Frische, Textur und Qualität der Lebensmittel länger erhalten[2]

Auch der verfügbare Stauraum spielt eine entscheidende Rolle: Mit 415 Litern Nutzinhalt[3] bei kompakten Außenmaßen bietet das Gerät ausreichend Platz für größere Einkäufe und Vorratsplanung im Familienalltag. Energieeffizienzklasse A sowie eine besonders leise Betriebsweise runden das Konzept ab.

Die neue Kühl-Gefrierkombination von elektrabregenz ist im österreichischen Fachhandel sowie bei ausgewählten Elektro- und Küchenhändlern erhältlich.

Clevere elektrabregenz Kühlschrank-Regeln für den Alltag

Um Lebensmittel länger frisch zu halten und unnötige Verschwendung zu vermeiden, helfen bereits einfache Organisationsregeln im Kühlschrank:

„First in, first out“-Prinzip: Ältere Produkte nach vorne stellen, neu gekaufte nach hinten. So wird zuerst verbraucht, was bald abläuft.

Ältere Produkte nach vorne stellen, neu gekaufte nach hinten. So wird zuerst verbraucht, was bald abläuft. Richtige Zonen nutzen: Salat, Beeren und Kräuter in das Gemüsefach legen, Milchprodukte eher in die kühleren mittleren Bereiche.

Salat, Beeren und Kräuter in das Gemüsefach legen, Milchprodukte eher in die kühleren mittleren Bereiche. Getrennt lagern: Äpfel, Bananen und Tomaten getrennt von empfindlichem Gemüse aufbewahren, da sie Reifegase abgeben und andere Lebensmittel schneller altern lassen.

Äpfel, Bananen und Tomaten getrennt von empfindlichem Gemüse aufbewahren, da sie Reifegase abgeben und andere Lebensmittel schneller altern lassen. Reste sichtbar machen: Vorgekochte Speisen oder geöffnete Packungen in transparente Boxen füllen und gut sichtbar platzieren – das reduziert „Vergessen im hinteren Kühlschrankbereich“.

Vorgekochte Speisen oder geöffnete Packungen in transparente Boxen füllen und gut sichtbar platzieren – das reduziert „Vergessen im hinteren Kühlschrankbereich“. Meal Prep strukturieren: Vorbereitete Portionen immer mit Datum versehen und nach Verbrauchsreihenfolge einräumen.

So lässt sich der Kühlschrank im Alltag effizienter nutzen – mit längerer Frische und weniger Lebensmittelverschwendung.

Der neue elektrabregenz Kühlschrank mit der VitalCare-Technologie © Beko Austria AG

[1] Getestet von Intertek an Obst und Gemüse (Blaubeeren, gelbe Paprika, Tomaten, Petersilie), die direkt der Lichttechnologie ausgesetzt waren, im Vergleich zu einem Kühlschrank ohne diese Technologie (und verglichen mit Tag 0) über einen Zeitraum von 7 Tagen, während sie im Frischhaltefach aufbewahrt wurden.

[2] Von SGS getestet: Im Vergleich zu einem herkömmlichen Frischefach bleiben Spinat und Rucola im feuchtigkeitsregulierten Frischefach durchschnittlich länger frisch.

[3] Das Label „führend in großer Kapazität“ basiert auf der Tatsache, dass es derzeit innerhalb seines Segments im Beko Sortiment das größte Volumen bietet. (Stand: 09/2025; Österreich)

Entdecken Sie mehr unter www.elektrabregenz.com.

Quelle: © Beko Austria AG