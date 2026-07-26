BIS Zertifikat für Beckermann Küchen

Indien ist für Beckermann ein wichtiger Wachstumsmarkt, der wir seit vielen Jahren beliefert wird. Die BIS-Zertifizierung ist für das Unternehmen ein wichtiger Meilenstein in der Partnerschaft mit den indischen Kunden. Dementsprechend groß war die Freude über den Austausch mit der Delegation aus Indien.

v.l.: Ms. Divya Agarwal Beraterin BIS, Michael Bruns Qualitätsmanagement BK, Karsten Mylius Sales Manager BK, Mr. Animesh Kumar BIS, Dirk Leenderts Geschäftsführer BK

Weitere Informationen finden Sie unter www.beckermann.de

Quelle: Beckermann Küchen