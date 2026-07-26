Schüller öffnet seine Türen für Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler folgen einer Präsentation im Rahmen des Tages der Ausbildung im repräsentativen Bewirtungsbereich des Schüller-Ausstellungs-Center |s|a|c.

Der Tag der Ausbildung ist eine Veranstaltung, die sich ganz der Berufsorientierung und Ausbildung widmet. Ziel ist es, Jugendliche sowie deren Eltern über Ausbildungsberufe, duale Studiengänge und Karrieremöglichkeiten zu informieren. Auch erste Kontakte wurden bereits geknüpft.

15 verschiedene Ausbildungsberufe und 5 duale Studiengänge konnten entdeckt werden – von Handwerk und Technik über IT bis hin zu Verwaltungstätigkeiten. „Die große Zahl an Anmeldungen zeigt uns jedes Jahr aufs Neue, wie wichtig die persönliche Berufsorientierung für junge Menschen ist. Mit unserem Tag der Ausbildung möchten wir Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, unser Unternehmen ganz persönlich kennenzulernen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und mit unseren Auszubildenden ins Gespräch zu kommen. Besonders wichtig ist uns dabei, einen authentischen Einblick in die verschiedenen Berufsbilder zu geben und Fragen auf Augenhöhe zu beantworten“, betont Theresa Knoll aus der Personal­entwicklung von Schüller.

Herzliche Begrüßung der interessierten Schülerinnen und Schüler

Der Nachmittag in Herrieden begann mit der Begrüßung der jungen Besucherinnen und Besucher. Anschlie­ßend erhielten sie bei geführten Rundgängen durch das Verwaltungsgebäude und das Produktionsgelände spannende Einblicke in das Unternehmen. Dabei gab es zahlreiche Bereiche zu entdecken: Ausbildungs­stätten und Produktionshallen, Büroflächen und das Schüller-Ausstellungs-Center |s|a|c., in welchem die aktuellen Küchenmöbelkollektionen der Qualitätsmarke Schüller und der Premiummarke next125 gezeigt werden.

Im Anschluss an die Rundgänge erwartete die Gruppen ein kulinarischer wie auch interaktiver Ausgleich: Bei Burger und Donuts sowie Kicker oder Dart mit den Ausbildern und Schüller-Azubis hatten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, sich besser kennenzulernen und offene Fragen zu klären.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueller.de

Quelle: Schüller Möbelwerk GmbH, Fotos: Marcell Nix