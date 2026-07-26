M.O.W. 2026 vom 20. bis 24. September – Qualität zieht Qualität an

Auch Monate vor Messebeginn wächst die M.O.W. weiter. Nicht beliebig, sondern gezielt. Neben den langjährigen Ausstellern entscheiden sich weitere bekannte Unternehmen, internationale Marktführer und spannende Insider-Newcomer bewusst für Bad Salzuflen.

Zu den aktuellen Nachmeldungen gehören unter anderem ADA, Gutmann Factory, Buensueno, Monteforte, Modus Furniture, Restese, Quadrato und Cube. Auch die Sonderpräsentation M.O.W. Input stößt auf große Resonanz. Das Interesse der Dienstleister zeigt, dass der Handel heute mehr erwartet als Produkte allein: Gefragt sind Lösungen, Dienstleistungen und neue Impulse entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Weitere Informationen zum Outdoor-Living-Schwerpunkt M.O.W. olé folgen zeitnah.

„Unsere Aufgabe ist nicht, möglichst viele Aussteller zu versammeln. Unsere Aufgabe ist es, den Handel erfolgreicher zu machen. Deshalb entwickeln wir die M.O.W. konsequent weiter – mit den richtigen Unternehmen, den richtigen Themen und einem Konzept, das Orientierung schafft und Geschäft ermöglicht “, betont Bernd Schäfermeier, Messechef der M.O.W. in Bad Salzuflen.

Mit dem optimierten Rundlauf durch die Hallen 20 bis 23 und einem neuen Bewirtungskonzept steigert die M.O.W. auch das Serviceangebot nochmals deutlich. Mehr Orientierung, mehr Aufenthaltsqualität und mehr Zeit für das Wesentliche: persönliche Gespräche und erfolgreiches Geschäft.

Save the Date: M.O.W. 20.–24. September 2026!

Weitere Informationen finden Sie unter www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe