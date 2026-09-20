Blum ermöglicht ersten Blick auf neues Boxsystem

Das neue Boxsystem ARTEABOX von Blum wird 2027 offiziell vorgestellt. Besucherinnen und Besucher der Küchenmeile haben aber bereits vorab die Möglichkeit, einen exklusiven ersten Blick auf ARTEABOX zu werfen.

„Die Küchenmeile in Deutschland ist eine der führenden Plattformen Europas für Küchentrends. Dass zwei erste Kunden in diesem Rahmen ARTEABOX in ihre Hausmessen integrieren, bietet uns gemeinsam die Chance, wertvolles Feedback von einem Fachpublikum vor Ort zu unserem neuen Boxsystem zu sammeln und die Bedürfnisse der Kunden noch besser zu verstehen. Wir bedanken uns bei artego Küchen und Brigitte Küchen dafür, dass sie diesen ersten Schritt gemeinsam mit uns gehen und ARTEABOX bereits in dieser frühen Phase auf ihren Hausmessen präsentieren.“, so Philipp Blum, Geschäftsführer der Blum-Gruppe.

„Wir freuen uns sehr, auf der Küchenmeile erste Möbel mit dem neuen Produkt ARTEABOX zu präsentieren. Das Design des Boxsystems fügt sich sehr gut in unsere Ideen für moderne Küchen ein”, so Elmar Kleinmann, Geschäftsführer bei artego Küchen und ergänzt: „Mit der ARTEABOX wollen wir unsere Kunden ganz gezielt mit einem neuen Produkt begeistern, von dessen Potenzial wir überzeugt sind. Die Küchenmeile ist eine gute Gelegenheit für uns, in regen Austausch mit Expertinnen und Experten zu gehen und das Produkt im Rahmen unserer Ausstellung erstmals zu präsentieren.”

Schubladendesign für moderne Ansprüche

Mit einem bewusst dezenten Design wird ARTEABOX das bestehende Programm als nutzenorientiertes Boxsystem ideal ergänzen. Die schmale, geradlinige Zarge, fließende Übergänge zur Rückwand sowie harmonisch integrierte Verstellmöglichkeiten sorgen für ein ansprechendes Gesamtbild – ein Look der gezielt für die Ästhetik moderner Küchen kreiert wurde. Hinzu kommt der Bewegungskomfort in bewährter Blum-Qualität. Die offizielle Vorstellung erfolgt im kommenden Jahr vom 11. bis 14. Mai 2027 auf der Interzum, der Weltleitmesse für Möbelfertigung in Köln, dann werden weitere Details zum neuen Produkt bekannt gegeben.

Die ARTEABOX von blum

Weitere Informationen finden Sie unter www.blum.com

Quelle: Blum