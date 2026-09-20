Falmec präsentiert Designkonzept Mimesis im eigenen Showroom in Löhne

Der Falmec Showroom in Löhne

Unsichtbare Technologie, elegantes Design

Im neuen Showroom erleben die Besucher, wie Funktion und Gestaltung verschmelzen: Reduzierte Formen, hochwertige Materialien und intelligente Technik fügen sich nahtlos in zeitgemäße Küchenkonzepte ein – sichtbar im Design, spürbar im Komfort.

Neue Ultra-Matt-Oberflächen für Kochfeldabzüge

Die neuen Kochsysteme wie „Brera Slim“, „Eclipse“ und „Icon“ setzen mit ihren exklusiv für Falmec produzierten Glasoberflächen neue Maßstäbe. Sie sind extrem kratzfest und zugleich dekorativ. Brera Slim arbeitet mit einem unter dem Gerät integrierten Motor besonders leise und ist einfacher zu montieren. Bei Eclipse öffnet sich die mittig positionierte Klappe automatisch. Als preislich günstigstes Einstiegsmodell erscheint Icon mit festem oder farbigem Gitter.

Falmec Brera

Individualisierbares Design

Ein Highlight ist das multifunktionale Design „Jolie“ von Studio Emo: Die 80 cm breite Dunstabzugshaube lässt sich durch Regalböden in 80 oder 120 cm Breite flexibel erweitern. Dank der individualisierbaren Oberflächen in unterschiedlichen Farben, etwa mit floralen Mustern, bietet das Modell völlig neue gestalterische Freiheiten und verschmilzt optisch nahtlos mit dem Kochfeld.

Falmec Jolie

Komfort und Wohlbefinden

Falmec verbindet innovative Technik mit hohem Komfort: Das weiterentwickelte No-Drop-System reduziert Kondenswasser, während die kabellose Dialog-Steuerung eine intuitive Bedienung direkt über das Kochfeld ermöglicht. Das E.ion-System reinigt die Luft aktiv von Gerüchen, Bakterien und Pollen. Die NRS-Technologie sorgt zudem für einen besonders leisen Betrieb und ein angenehmes Raumklima.

Das Falmec Team freut sich auf Ihren Besuch

Plattform für Austausch und Weiterbildung

Der Standort ist ganzjährig als Dialogplattform für Fachhandel und Planungspartner angelegt. Neben der Ausstellung stehen Schulungen, Workshops und die persönliche Beratung im Fokus.

„Mit dem neuen Showroom schaffen wir einen Ort, an dem die Philosophie von Falmec sowie unsere Leidenschaft für Design und Innovation erlebbar werden. Wir freuen uns darauf, unsere Partner zur Herbstmesse persönlich zu begrüßen und gemeinsam die Eröffnung zu feiern “, erklärt Ahmet Haskic, Geschäftsleiter Falmec Deutschland.