Magenta erhöht Glasfaser-Speed auf 2 Gigabit

Magenta Telekom setzt beim Glasfaser-Internet den nächsten Geschwindigkeitsschritt und bringt einen neuen XL-Tarif mit bis zu 2 Gigabit pro Sekunde auf den Markt. Damit bietet Magenta noch mehr Leistung für Haushalte, in denen besonders hohe Bandbreiten gefragt sind. Der neue Tarif richtet sich an Kund:innen, die auch bei vielen gleichzeitig verbundenen Geräten hohe Leistung erwarten: Ob Videokonferenzen im Home-Office, hochauflösendes Streaming, Gaming, Cloud-Dienste, AI-Services oder große Downloads: Mit leistungsfähiger Glasfaser-Infrastruktur stehen auch für datenintensive Anwendungen hohe Bandbreiten zur Verfügung. „Gerade AI zeigt, wie schnell sich die Anforderungen an Netze steigen. Heute geht es darum, aktuelle Anwendungen zuverlässig zu ermöglichen – gleichzeitig rüsten wir das Netz für kommende Services. Dazu bieten wir immer die modernste Technologie – mit der notwendigen Bandbreite, leistungsfähiger Infrastruktur und allem, was es für ein zukunftssicheres digitales Erlebnis braucht“, so Volker Libovsky, CTIO von Magenta Telekom.

2 Gigabit für den vernetzten Haushalt

In modernen Haushalten greifen längst nicht mehr nur Smartphones und Computer auf das Internet zu. Smart-TVs, Tablets, Spielekonsolen, Sicherheitskameras, Smart-Home-Komponenten und viele weitere Geräte teilen sich gleichzeitig die verfügbare Verbindung. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2 Gbit/s im Download und bis zu 250 Mbit/s im Upload bietet der neue XL-Tarif zusätzliche Reserven. Davon profitieren insbesondere Familien und Wohngemeinschaften, in denen mehrere Personen gleichzeitig streamen, arbeiten, spielen oder große Datenmengen übertragen. Der höhere Speed schafft zusätzliche Möglichkeiten für Anwendungen, deren Bedeutung weiter zunimmt – von Cloud-Services und hochauflösenden Medieninhalten bis hin zu neuen AI-basierten Anwendungen.

Glasfaser als Infrastruktur für die digitale Zukunft

Der Datenverbrauch steigt seit Jahren kontinuierlich. Gleichzeitig verändern sich die Anwendungen: Videoinhalte werden hochauflösender, immer mehr Daten liegen in der Cloud und mehrere Personen nutzen einen Internetanschluss parallel. Glasfaser schafft dafür eine besonders leistungsfähige Grundlage. Mit dem neuen XL-Tarif baut Magenta sein Angebot für Kund:innen weiter aus, die hohen Anforderungen an Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit ihres Internetanschlusses stellen.



Der Tarif kostet bei 24 Monaten Bindung für Neukund:innen (Aktion gültig bis auf Widerruf) oder mit Magenta Family 84,91 Euro anstatt 99,90 Euro im Monat. Magenta Family bzw. der Family Rabatt setzt jeweils einen Mobil- und einen Internettarif aus dem aktuellen Magenta Portfolio voraus. Ohne Magenta Family wird ab dem 25. Monat die reguläre Grundgebühr von 99,90 Euro im Monat verrechnet.

Weitere Informationen und die Verfügbarkeitsprüfung unter www.magenta.at/internet/glasfaser

Quelle: Magenta/ Bildmaterial: Flickr