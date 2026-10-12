BYD ist Österreichs sauberste Volumensmarke

Laut den veröffentlichten Neuzulassungsdaten von Statistik Austria für Jänner bis September 2026 weist BYD den niedrigsten durchschnittlichen WLTP-CO₂-Ausstoß unter Österreichs volumenstarken Automobilmarken auf. Mit durchschnittlich 15 Gramm CO₂-Ausstoß pro Kilometer liegt BYD am Gesamtmarkt um 55 Gramm vor der zweitplatzierten TOP-10-Marke im Betrachtungszeitraum Jänner bis September. Damit beweist BYD, dass hohe Verkaufszahlen und ein niedriger CO₂-Ausstoß kein Widerspruch sind.

„BYD ist längst eine echte Volumensmarke in Österreich – und gleichzeitig sind und bleiben wir im Kern eine Elektroautomarke. Rund 70 Prozent unserer Verkäufe machen wir mit reinen Elektroautos. Die restlichen 30 Prozent entfallen auf unsere ebenfalls außerordentlich emissionsarmen Plug-in-Hybride. Diese Kombination zeigt, dass unsere Strategie aufgeht und wir einen messbaren Beitrag zur Reduktion des CO₂-Ausstoßes im österreichischen Neuwagenmarkt leisten“ , erklärt Danijel Dzihic, Managing Director von BYD in Österreich.

SEAL U DM-i: Österreichs meistverkaufter Plug-in-Hybrid wird noch besser

Der BYD SEAL U DM-i war bereits 2025 der meistverkaufte Plug-in-Hybrid-Pkw Österreichs und behauptet diese Spitzenposition auch dieses Jahr.

Das Facelift des Erfolgsmodells hat BYD auf Basis zahlreicher Kundenrückmeldungen gezielt weiterentwickelt. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen ein sportlicher abgestimmtes Fahrwerk und eine überarbeitete Lenkung für ein direkteres Fahrgefühl, ein größerer Kofferraum (+ 60-80 Liter je nach Version bzw. +105 Liter bei umgelegter Rückbank), ein GAS-Multimediasystem inkl. Google-Navigation, Sprachsteuerung und App-Store sowie eine erweiterte Farbpalette und eine auf 1.000 kg erhöhte Anhängelast bei den frontgetriebenen Varianten. Auch die DC-Ladegeschwindigkeit steigt von 18 auf 55 kW. Die Allradversion profitiert zudem von einer größeren Batterie (26,6 kWh), die den elektrischen Aktionsradius auf 114 Kilometer erweitert.

„Der SEAL U DM-i ist eine echte Erfolgsgeschichte. Umso wichtiger ist es uns, dass wir uns darauf nicht ausruhen. Wir haben genau hingehört, wo sich unsere Kundinnen und Kunden Verbesserungen wünschen. Das neue Fahrwerk, die optimierte Lenkung und Ladeleistung sowie die größere Batterie beim Allradmodell machen ein ohnehin überzeugendes Gesamtpaket nochmals attraktiver“, so Dzihic.

Der BYD SEAL U DM-i des Modelljahres 2027 ist in Österreich bereits bestellbar. Erste Auslieferungen sind für Dezember 2026 geplant.

BYD PV-Bonus: Mit eigenem Sonnenstrom möglichst viel elektrisch fahren

BYD legt im vierten Quartal 2026 seinen bereits im ersten Halbjahr angebotenen PV-Bonus neu auf. Die Aktion richtet sich an KundInnen mit eigener Photovoltaikanlage, die sich für ein reinelektrisches oder ein DM-i-Modell entscheiden. Wieso? Weil gerade bei Plug-in-Hybriden regelmäßiges Laden entscheidend ist: Je häufiger elektrisch statt mit Benzin gefahren wird, desto geringer fallen Kraftstoffverbrauch, CO₂-Emissionen und Kosten im Alltag aus. Wer eigenen Sonnenstrom erzeugt, kann sein Fahrzeug zudem besonders günstig laden.

„Wir wollen nicht nur Fahrzeuge verkaufen, sondern auch dafür sorgen, dass sie möglichst effizient genutzt werden. Gerade bei Plug-in-Hybriden liegt darin enormes Potenzial. Wer zu Hause eine Photovoltaikanlage hat, kann sein Auto günstig mit selbst produziertem Strom laden. Deshalb tun wir alles, was in unserer Macht steht, um dieses Verhalten zu fördern. Mit unserem PV-Bonus setzen wir einen konkreten Anreiz für möglichst viele elektrische Kilometer“, betont Dzihic.

Durch den PV-Bonus erhält der Privatkunde die BYD-Fahrzeuge zu den attraktiven Fuhrparkeinkaufskonditionen, die normalerweise nur Gewerbekunden erhalten. Darüber hinaus ist der PV-Bonus mit Lease-, Eintausch- und Versicherungsbonus kombinierbar. Der Bonus gilt für alle E- und DM-i-Modelle von BYD. Nähere Infos erhalten KundInnen dazu bei einem der über 50 BYD Partnerhändler in ganz Österreich.

Die Liste der BYD Händler finden Sie hier

Quelle: BYD