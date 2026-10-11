Sideboard und Lichtobjekt mit exklusivem Design Furnier

Anna Schellberg legt an ihr Meisterstück letzte Hand an

Für den Innenausbau der Möbelstücke erhielt die Nachwuchsschreinerin Furnier von HWB Furniere & Holzwerkstoffe aus Bad Salzuflen. Verarbeitet wurde ein hochwertiges ALPI Lignum Design‑Furnier Sottsass Grey 18.73 – ein markantes, grafisch anmutendes Muster, das den Möbeln eine moderne, fast skulpturale Wirkung verleiht. Die Kombination aus handwerklicher Sorgfalt und dem charakterstarken Furnier machen das moderne Sideboard und die edel anmutende Garderobenleuchte zu einem echten Unikat und wirkungsvollen Eye-Catcher.

„Solche Meisterstücke zeigen eindrucksvoll, wie kreativ und vielseitig Furnier eingesetzt werden kann“, sagt Dirk‑Uwe Klaas, Geschäftsführer der Initiative Furnier + Natur (IFN). „Gerade junge Gestalterinnen und Gestalter beweisen immer wieder, dass Furnier ein Werkstoff mit Zukunft ist – nachhaltig, ästhetisch und voller Ausdruckskraft.“

Das verarbeitete Design-Furnier wirkt skulptural und modern

Weitere Infos zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN Furnier/Fotos: Anna Schellberg