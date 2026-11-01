Call for Entries: Der ISH Designplus Award sucht innovative Lösungen für Wasser, Wärme und Luft

Bereits seit über drei Jahrzehnten macht der Designplus Award Produkte sichtbar, die gestalterische Qualität und technischen Fortschritt miteinander verbinden. Über die Auszeichnungen entscheidet eine unabhängige Jury aus Branchen-, Design- und Architekturfachleuten. Ihr Urteil würdigt die Qualität der prämierten Lösungen und die Arbeit der Teams dahinter.

Prämierte Lösungen auf der ISH entdecken

Die Gewinner werden am ersten Messetag bei einer feierlichen Preisverleihung geehrt. Ein neues Highlight sind die Guided Tours: statt einer separaten Sonderschau können Fachbesucher und Pressevertreter die ausgezeichneten Lösungen direkt an den Gewinnerständen kennenlernen. So können die ausgezeichneten Konzepte im Messeumfeld erlebt und im persönlichen Austausch mit den Herstellern besprochen werden.

„Als Weltleitmesse sehen wir es als unsere Aufgabe, Innovationen sichtbar zu machen und voranzutreiben. Der Designplus Award spiegelt den aktuellen Zeitgeist der Branche wider: Die ausgezeichneten Lösungen zeigen, wie Unternehmen auf zentrale Fragen rund um Wasser, Wärme und Luft reagieren. So bietet er Fachbesuchern und Pressevertretern auf der ISH Orientierung zu aktuellen Entwicklungen und Lösungsansätzen“, sagt Stefan Seitz, Leiter Brandmanagement ISH.

Die Kategorien des Awards

Der Designplus Award teilt sich auf in vier Haupt- und zwei Sonderkategorien:

Water & Efficiency +: Lösungen für eine effizientere Wassernutzung, die Verbrauch und Verluste senken, Trinkwasserhygiene sichern oder den Wasserverbrauch intelligent überwachen und steuern.

HVAC & Resource Efficiency +: Energieeffiziente Wärme- und Klimatechnik, die erneuerbare Energien integriert, CO₂-Emissionen reduziert und zu einem gesunden Raumklima beiträgt.

Smart & Control +: Intelligente Steuerung und Vernetzung von Geräten und Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung. Im Fokus stehen bedarfsgerechte Automatisierung sowie Lösungen, die Energieverbrauch und Komfort optimieren.

Design & Innovation +: Lösungen, die anspruchsvolles Design und innovative Technologie verbinden, etwa durch neue Materialien, Verfahren, Funktionen oder nachhaltige Nutzungskonzepte.

Eine Teilnahme in den beiden Sonderkategorien ist kostenfrei:

Young Innovators +: Für Teilnehmende des Startup- und Scaleup-Areals der ISH: Die Kategorie würdigt neue Ideen, Technologien und Geschäftsmodelle.

Sustainable Exhibition Stand +: Für Aussteller, deren Messestand durch umweltfreundliche Materialien und ressourcenschonende Bauweisen überzeugt – von der Planung bis zum Betrieb.

Die unabhängige Jury tagt Mitte Februar und sichtet alle Einreichungen. Bewertungskriterien reichen von überzeugender Gestaltung über technologische Innovation bis hin zu Nachhaltigkeit sowie Relevanz für die Zukunft der Branche. Das Juryvotum verschafft den Gewinnern hohe Anerkennung innerhalb der Branche. Zugleich bietet das umfassende Kommunikationspaket der ISH zusätzliche Sichtbarkeit auf verschiedenen Kanälen. Der Designplus Award wird in Zusammenarbeit mit Stylepark, dem Magazin für Architektur und Design durchgeführt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Einreichung finden Sie unter https://ish.messefrankfurt.com/designplus-award.

Die Preisverleihung des Designplus Awards zur ISH 2025

Die ISH, Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Klima, findet vom 15. bis 19. März 2027 in Frankfurt am Main statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ish.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt/Foto: Pietro Sutera