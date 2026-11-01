R+T Innovationspreis 2027: Die Nominierten stehen fest!

In dieser Ausgabe blicken wir auf Themen, die die Branche bewegen: Beim R+T Innovationspreis 2027 zeigt sich, wie viel Innovationskraft in der Branche steckt – und wer den nächsten Schritt in Richtung Auszeichnung geschafft hat.

Im Experten-Interview erklärt Uli Neumair von SATTLER, warum die Zukunft des Sonnenschutzes bereits vor dem Fenster beginnt und welche Rolle textile Lösungen für energieeffiziente Gebäude spielen. Und die neueste Ausgabe der R+T markets nimmt die europäischen Märkte und aktuelle Entwicklungen in den Fokus.

Drei Beiträge, drei Perspektiven und ein gemeinsamer Blick nach vorn. Das Team der R+T freut sich darauf, diese Themen mit Ihnen zu teilen – und schon heute auf die persönlichen Begegnungen, inspirierenden Gespräche und vielen neuen Impulse auf der R+T 2027.

R+T Innovationspreis 2027: Das sind die Nominierten

Die Expertenjury hatte es wahrlich nicht leicht: Zahlreiche spannende Produkte und innovative Lösungen wurden in diesem Jahr für den R+T Innovationspreis 2027 eingereicht. Nach intensiven Diskussionen und sorgfältiger Prüfung steht das Ergebnis fest, welche ausstellenden Unternehmen nominiert sind und weiter auf die begehrten Auszeichnungen hoffen dürfen.

SATTLER: Die Zukunft des Sonnenschutzes beginnt vor dem Fenster

Wie wird der Sonnenschutz der Zukunft energieeffizienter, nachhaltiger und zugleich komfortabler? Im Interview erklärt Uli Neumair, Sales Director Central Europe & Strategic Accounts bei SATTLER, warum textile Screens eine Schlüsselrolle für klimaangepasste Gebäude spielen. Außerdem verrät er, was Besucherinnen und Besucher auf der R+T 2027 erwartet – von der weiterentwickelten, PVC-freien TWILIGHT-Kollektion bis zum umfassenden Textilportfolio für Markisen, Pergolen, Screens und Sonnensegel.

R+T markets 2027: Trends, Märkte und Zukunftsthemen im Fokus

Wie entwickelt sich die Sonnenschutz-Branche im europäischen Raum? Das neue Sonderheft R+T markets nimmt Sie mit in die Vorbereitungen zur R+T 2027, beleuchtet einzelne Märkte und zeigt, welche Themen die Branche bewegen. Interviews, ein Schwerpunkt zu Smart Home und Energieeffizienz sowie Tipps für Stuttgart und Umgebung machen das 60-seitige Magazin zur inspirierenden Lektüre für alle, die Innovation, Austausch und die Zukunft der Branche im Blick haben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.messe-stuttgart.de/r-t/

Quelle: Messe Stuttgart