Die Küchenmöbeltrends des Jahres 2027

„Die aktuellen Küchentrends zeigen den Wunsch nach Natürlichkeit, Wärme und Komfort“, sagt Jan Kurth, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Küchenmöbelindustrie. „Gefragt sind Materialien, Farben und Ausstattungsdetails, die Ruhe ausstrahlen und die Küche harmonisch in offene Wohnkonzepte integrieren.“ Vor diesem Hintergrund prägen die folgenden Trends die Küchengestaltung im kommenden Jahr.



Beim Aufsatzschrank (links) sorgen die Pocket Doors für Ordnung. Bei den Fronten wird auf eine wohnliche Kombination aus Beige, Echtholz und Steinoptik gesetzt. (Foto: Next125)

Steinoptik für Natürlichkeit

Das aktuelle Küchendesign ist stark von Steinoptiken geprägt. Die charakteristischen Maserungen vermitteln Wertigkeit und Individualität. Zusammen mit erdigen Farbtönen strahlen sie einen Bezug zur Natur aus. Neben Marmor, Granit oder Travertin werden in der Küchenausstattung zunehmend auch Keramik, Quarzkomposit und hochwertige Schichtstoffoberflächen in Natursteinoptik eingesetzt. Nicht nur bei Arbeitsplatten, sondern zunehmend auch bei Kücheninseln, Schrankfronten und Nischenverkleidungen ist die markante Steinoptik gefragt. Besonders die Kombination mit Holzoberflächen entspricht dem Wunsch nach Natürlichkeit und Behaglichkeit.

Die Steinnachbildung mit den charakteristischen Maserungen strahlt einen Bezug zur Natur aus. (Foto: Rotpunkt Küchen)

Starker Trend zu warmen Erdtönen

Bei den Farben setzt sich der Trend zu warmen, von der Natur inspirierten Tönen weiter fort. Beliebt sind vor allem Braun-, Beige- und Sandtöne wie Coffee, Cashmere, Caramel, Taupe oder Macchiato, die der Küche Wohnlichkeit verleihen. Auch Cremeweiß sowie sanfte Naturfarben wie Salbeigrün oder Eukalyptus sind gefragt. An Bedeutung gewinnen Ton-in-Ton-Konzepte: Matte Fronten, Arbeitsflächen, Griffe oder Griffmulden sowie mitunter auch Elektrogeräte sind farblich aufeinander abgestimmt und sorgen für ein harmonisches, ruhiges Gesamtbild. Auch für den Übergang in den Ess- und Wohnbereich bietet sich das Ton-in-Ton-Design an.

Die beigefarbene Front in Facettenform wird mit einem Echtholzfurnier aus Nussbaum kombiniert. Der ovale Ansatztisch verbreitet Gemütlichkeit und ebnet den Übergang in den Wohnbereich. (Foto: Ballerina Küchen)

Metallische Akzente bei Armaturen und Griffen

Über ihre reine Funktion hinaus dienen Armaturen, Griffe und Beschläge immer stärker auch als gestalterische Akzente. Besonders in den Fokus rücken metallische Oberflächen in Kupfer, Bronze oder Mattgold, die bestens zu den Natursteinoptiken und den warmen Naturtönen passen. Darüber hinaus wird auf Veredelungen gesetzt: Geriffelte Strukturen, feine Gravuren oder handwerklich anmutende Muster sorgen für eine besondere Note und machen die Oberflächen von Armaturen und Griffen auch haptisch erlebbar.

Pocket Doors für Aufsatzschränke

An Beliebtheit gewinnen sogenannte Aufsatzschränke, die auf einen Unterschrank aufgesetzt werden, anstatt vom Boden bis zur Oberkante durchzulaufen. Diese Lösung eignet sich gut zur Aufbewahrung von sperrigen Küchengeräten oder auch als Frühstückschrank. Auf diese Weise sind Frühstücksutensilien wie Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kaffee, Tee, Müsli, Tassen oder Schalen stets griffbereit, können aber nach dem Frühstück hinter einer Front verborgen werden. Die eleganteste Variante dafür stellen Pocket Doors dar, die bei Gerätehochschränken schon länger zum Einsatz kommen und neuerdings auch vermehrt für Aufsatzschränke verfügbar sind: Die zweiflügeligen, vertikalen Türen werden nach dem Öffnen seitlich in den Korpus eingeschoben und stehen so nicht im Weg.

Filigrane Rahmenfronten

Der schmale Rahmen gilt als einer der Haupttrends bei den Küchenfronten. Die filigranen Kassettenfronten sind mit einem nur circa ein bis drei Zentimeter breiten, umlaufenden Rahmen versehen. Sie werden dem modernen Landhausstil zugerechnet, können aber durchaus auch in puristischen Küchen zum Einsatz kommen. Die dezente Rahmenstruktur sorgt für eine elegante Ausstrahlung.

Die filigranen Rahmenfronten in Sandton und die Küchennische in Natursteinoptik erzeugen eine elegante Ausstrahlung. (Foto: Nobilia)

Hauptrolle für das Licht

Die Beleuchtung entwickelt sich zu einem zentralen Gestaltungselement der modernen Küchenplanung. Mit ihrer Hilfe werden Arbeitsbereiche erhellt, Atmosphäre geschaffen und die offene Küche stärker mit dem Wohnraum verbunden. Dank moderner Lichtsteuerungen lassen sich die Lichtquellen per App, Fernbedienung, Wandschalter oder im Smart-Home-System stufenlos dimmen und in Warm- bis Kaltweiß einstellen. Auch können Lichtstimmungen für den gesamten Raum individuell programmiert werden. Neben der Arbeitsfläche werden beispielsweise auch Sockel, Griffmulden, Paneelsystem, Oberschränke, Vitrinen, Regalfächer und Schrankinnenräume beleuchtet. Die Beleuchtung unterstützt nicht nur die Nutzung der Küche, sondern beeinflusst maßgeblich das Ambiente im gesamten offenen Koch-Ess-Wohnbereich.

Durchgängige Beleuchtungskonzepte unterstützen nicht nur bei der Nutzung der Küche, sondern tragen maßgeblich zur Atmosphäre des gesamten Wohnbereichs bei. (Foto: Schüller)

Weitere Informationen unter www.moebelindustrie.de und www.vhk-herford.de

Quelle: VDM