Mit der PROFESSIONAL Serie bringt Sub-Zero die Ästhetik professioneller Restaurantküchen in anspruchsvolle Wohnwelten

Die besten Küchen sind weit mehr als funktionale Räume. Sie sind Treffpunkt, Genussort und Ausdruck eines persönlichen Lebensstils. Materialien, Proportionen und technische Elemente werden deshalb zunehmend als Teil eines ganzheitlichen Interior-Konzepts gedacht. Mit der PRO Serie überträgt Sub-Zero diesen Anspruch auf den Kühlschrank. Ein architektonisches Statement, das markantes Design, hochwertige Verarbeitung und die professionelle Aufbewahrung von Lebensmitteln miteinander verbindet.

Inspiriert von der Ästhetik professioneller Restaurantküchen dominieren Edelstahl, klare Linien und gestalterische Details das Erscheinungsbild der Pro Serie. Typisch ist zudem das charakteristische Lamellengitter, das gegenüber der Sub-Zero Classic Serie eigenständig gestaltet wurde. Es verleiht den Geräten eine markantere Silhouette und wird zum unverwechselbaren Designelement der Kollektion. Die Geräte besitzen eine kraftvolle Präsenz. Als Solitär oder integriert in eine individuell geplante Küchenarchitektur werden sie zum selbstverständlichen Mittelpunkt des Raumes.

Die PRO Serie ist in zwei Breiten erhältlich: mit 91 Zentimetern für kompaktere Planungen und mit 122 Zentimetern für großzügige Wohnküchen. Beide Größen stehen wahlweise mit geschlossener Edelstahlfront oder mit einer Glastür zur Verfügung. So entstehen vier Modelle, die unterschiedliche Raumkonzepte und Gestaltungswünsche aufnehmen.

Die neue Kultur des Aufbewahrens

Frische ist die Grundlage guten Geschmacks. Wer hochwertige und saisonale Zutaten bewusst auswählt, möchte ihr Aroma, ihre Textur und ihre Qualität möglichst lange bewahren. Hinter der markanten Edelstahlfront arbeiten zwei vollständig voneinander getrennte Systeme für Kühl und Gefrierbereich. Frische Lebensmittel benötigen kühle, feuchte Luft, während für Gefriergut eine trockene, besonders kalte Umgebung ideal ist. Die getrennten Klimazonen schaffen für beide Bereiche die passenden Bedingungen und verhindern, dass Luft, Feuchtigkeit oder Gerüche zwischen

ihnen ausgetauscht werden.

Ein Mikroprozessor reguliert die Innentemperatur präzise und begrenzt die Abweichung von der eingestellten Temperatur auf maximal ein Grad. So entsteht ein konstantes Klima, das empfindliche Lebensmittel zuverlässig schützt. Ergänzt wird die Temperaturkontrolle durch ein Luftreinigungssystem auf Basis von NASA-Technologie. Es reduziert Ethylen und entfernt außerdem Gerüche, Bakterien, Schimmel und Viren. Die Luft wird alle 20 Minuten gereinigt. Lebensmittel bleiben dadurch länger frisch und unnötige Lebensmittelverschwendung wird vermieden.

Auch im Inneren folgt jedes Detail dem Zusammenspiel von Komfort und Gestaltung. Ein vollständig ausziehbarer Glasauszug ermöglicht einen ergonomischen Zugriff auf die gelagerten Lebensmittel. Die separat regulierbare Obst- und Gemüseschublade schafft ein auf frische Produkte abgestimmtes Klima. Sanft gleitende Schubladen, passgenaue Glasabdeckungen und durchdachte Features wie der automatische Eiswürfelbereiter, ein Eisbehälter aus Edelstahl und das Wasserfiltersystem führen den hochwertigen Charakter der äußeren Gestaltung im Innenraum fort.

Ein Blick genügt

Mit den Modellen ICBPRO3650G und ICBPRO4850G wird Transparenz zum Gestaltungselement. Die Glastür öffnet den Blick auf sorgfältig ausgewählte Lebensmittel und macht ihre Aufbewahrung sichtbar. Die transparente Ausführung verleiht dem kraftvollen Edelstahl eine neue Leichtigkeit und eignet sich besonders für offene Küchen, in denen Funktion und Wohnraum ineinander übergehen. Die Verglasung schirmt UV-Licht ab und sichert damit die optimale Lagerung lichtempfindlicher Lebensmittel.

Designkultur schafft Lebensqualität

Zeitgemäßer Luxus zeigt sich nicht allein in der sichtbaren Gestaltung, sondern auch in Beständigkeit und verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen. Die PRO Serie ist innen wie außen aus robustem Edelstahl gefertigt. Die Geräte werden für eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren entwickelt und getestet. Damit steht die Kollektion für eine Form von Qualität, die Trends überdauert: durch langlebige Materialien, präzise Technologie und eine Gestaltung, die auch nach vielen Jahren selbstverständlich wirkt.

Die vier Modelle im Überblick

• ICBPRO3650: 91 cm PRO Kühl-Gefrierkombination Edelstahl Kühlschrank, 1 Gemüseschublade, 1 Gefrierschublade

• ICBPRO3650G: 91 cm PRO Kühl-Gefrierkombination Edelstahl mit Glastür Kühlschrank, 1 Gemüseschublade, 1 Gefrierschublade

• ICBPRO4850: 122 cm PRO Kühl-Gefrierkombination side-by-side Edelstahl Kühlschrank mit 2 Vorratsschubladen, Gefrierschrank mit 2 Vorratsschubladen

• ICBPRO4850G: 122 cm PRO Kühl-Gefrierkombination side-by-side Edelstahl mit Glastür Kühlschrank mit 2 Vorratsschubladen, Gefrierschrank mit 2 Vorratsschubladen

Ausstattungsmerkmale

• Zwei vollständig getrennte Kühl- und Gefriersysteme

• Luftreinigungssystem auf Basis von NASA-Technologie

• Reinigung der Innenluft alle 20 Minuten

• Präzise Temperaturregulierung

• Separat regulierbare Obst- und Gemüseschublade

• Vollständig ausziehbarer Glasauszug

• Innen- und Außenverkleidung aus Edelstahl

• Glastür mit Abschirmung von UV-Licht

• Für eine Lebensdauer von mindestens 20 Jahren

Weitere Informationen finden Sie unter www.de.subzerowolf.eu

Quelle: Sub-Zero / Wolf