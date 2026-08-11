Design Post wird 2026 offizieller Bestandteil von ORGATEC und idd cologne

Die Design Post Köln übernimmt 2026 erstmals eine Doppelrolle und wird sowohl in die ORGATEC als auch in die idd cologne eingebunden. Als zusätzlicher Ausstellungsstandort ergänzt sie das Angebot der ORGATEC, während sie für die parallel stattfindende idd cologne das Herzstück des urban-only-Konzepts bildet. Damit verbindet die denkmalgeschützte Design-Location moderne Arbeitswelten, Contract Solutions und Residential Interior Design an einem Ort und schafft einen gemeinsamen Anlaufpunkt für Fach- und Privatbesuchende. Die ORGATEC findet vom 27. bis 30. Oktober 2026 statt; die idd cologne vom 27. bis 31. Oktober 2026.

Nach der erfolgreichen Einbindung der Design Post Köln zur Premiere der idd cologne 2025 wird die Zusammenarbeit in diesem Jahr deutlich erweitert. Im Rahmen der ORGATEC und der interior design days cologne präsentieren sich in der Design Post internationale Premium-Marken, ergänzt durch Ausstellungen, Events und Networking-Formate.

„Die Design Post übernimmt innerhalb der Interior-Woche bewusst unterschiedliche Rollen: Sie erweitert die ORGATEC um zusätzliche internationale Marken und neue Networking-Möglichkeiten, während sie als zentraler Ausgangspunkt des urban-only-Konzepts der idd cologne die verschiedenen Designorte der Stadt miteinander verknüpft. So profitieren die Besuchenden von einem noch vielfältigeren Interior-Erlebnis mit kurzen Wegen, zusätzlicher Inspiration und neuen Kontakten“ , so Maik Fischer, Director der ORGATEC.

Zusätzlicher Ausstellungsstandort der ORGATEC

Mit der Design Post gewinnt die ORGATEC als internationale Leitmesse für Workspace und Contract Solutions einen weiteren Ausstellungsstandort in unmittelbarer Nähe des Messegeländes. So wächst das Messeerlebnis über die Hallen hinaus und eröffnet für die Fachbesuchenden einen zusätzlichen Begegnungsraum für Design, Dialog und neue Impulse.

Zentrale Location des urban-only-Konzepts der idd cologne

Die Design Post bildet 2026 das Herzstück der idd cologne. Von hier aus erkunden Privat- und Fachbesuchende das urbane Branchenevent rund um exklusives Residential Interior Design. Gemeinsam mit dem machwerkhaus köln, der Design Season Cologne sowie unabhängigen Showrooms und Stores im Kölner Stadtgebiet prägt sie das dezentrale Interior-Design-Erlebnis in der Stadt. Die nun umfassendere Einbindung knüpft an die erfolgreiche Zusammenarbeit im Jahr 2025 an und stärkt die Rolle der Design Post innerhalb des Gesamtkonzepts.

Internationale Markenvielfalt an einem Ort

In der Design Post präsentieren sich während der Interior-Woche führende internationale Interior-Design-Marken für Wohn-, Arbeits- und Objektwelten, darunter im Rahmen der idd cologne Arco, Arper, DEDON, ECHTSTAHL, Ferm Living, Gärsnäs, GLOSTER, HOWE, Lodes, mdf italia, Misura Rugs, Mizetto, mobitec, Prostoria, RIVA, Secto Design und Tubes. Auch im Kontext der ORGATEC präsentieren sich in der Design Post namhafte Marken, darunter Flokk, Hund Office, Klöber, Schneeweiss Interior und Wagner Living. Gezeigt werden Produktneuheiten, aktuelle Einrichtungstrends und hochwertige Designlösungen. Ergänzt wird das vielseitige Angebot durch unterschiedliche Event- und Networking-Formate, die zusätzliche Inspiration bieten und den persönlichen Austausch innerhalb der internationalen Interior-Design-Community fördern.

Koelnmesse übernimmt Design Post zum 1. Januar 2027

Die Integration der Design Post in ORGATEC und idd cologne markiert den nächsten Meilenstein in der seit Juli 2025 bestehenden Kooperation zwischen Koelnmesse und Design Post Köln. Zum 1. Januar 2027 wird die Koelnmesse den Betrieb der Design Post übernehmen und die denkmalgeschützte Location dauerhaft in ihre Messe- und Eventarchitektur integrieren. Vermarktung und Betrieb verantwortet künftig die Tochtergesellschaft Koelncongress. Im Rahmen der diesjährigen Interior-Woche zeigt die Partnerschaft bereits, wie die Design Post das Angebot zweier internationaler Interior-Design-Veranstaltungen auf unterschiedliche Weise bereichern kann.

Der Besuch der Design Post im Rahmen der beiden Veranstaltungen ist kostenfrei. Fachbesuchende können zusätzlich die ORGATEC, internationale Leitmesse für Workspace und Contract Solutions, in den Kölner Messehallen (27. bis 30. Oktober 2026) besuchen. Für den Zugang ist ein gültiges Ticket der ORGATEC erforderlich.

Weitere Informationen zu Marken, Ausstellungen, Veranstaltungen und Programmpunkten unter: www.orgatec.de oder www.idd-cologne.com/de/

Quelle: Koelnmesse