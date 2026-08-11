Falmec verstärkt Vertrieb in Süddeutschland: Nadja Klopf übernimmt Gebietsverkaufsleitung

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Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Küchenbranche und im Vertrieb verfügt Nadja Klopf über umfassende Marktkenntnis und eine enge Verbindung zum Fachhandel. Zuletzt war sie als Gebietsleiterin für pronorm Einbauküchen tätig, zuvor arbeitete sie unter anderem als Einrichtungs- und Küchenfachberaterin in verschiedenen Küchenstudios.
 
„Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Handelspartnern langfristige Beziehungen aufzubauen, spannende Projekte zu begleiten und die innovativen Dunstabzugslösungen von Falmec erfolgreich im Markt zu positionieren“, sagt Nadja Klopf.
 
„Mit ihrer Erfahrung und Nähe zum Fachhandel ist sie eine wertvolle Verstärkung für unser Vertriebsteam und unsere Partner in der Region“, Ronny Müller, Vertriebsleiter von Falmec Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de
Quelle: falmec

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