Deutschlands Wohnungsbestand wird voraussichtlich im Jahr 2026 die Marke von 42 Millionen Wohnungen überschreiten

eXp Germany analysierte historische Daten zu Wohnimmobilien der Europäischen Zentralbank (EZB) und wandte ein ETS-Prognosemodell (Exponential Smoothing) an, das Interpolation einbezieht und auf einem mittleren Konfidenzintervall basiert, um abzuschätzen, wie sich der Wohnungsbestand in Deutschland bis 2026 entwickeln könnte.

Der Wohnungsbestand in Deutschland ist in den letzten zwei Jahrzehnten stetig gewachsen. Seit 2000 ist die Gesamtzahl der Wohnimmobilien von 38,1 Millionen auf 41,8 Millionen Wohnungen im Jahr 2024 gestiegen, was das langfristige Wachstum und die Widerstandsfähigkeit des deutschen Wohnungsmarktes widerspiegelt.

Im Jahr 2025 kam es jedoch zu einer leichten Verlangsamung, wobei die Gesamtzahl der Wohnimmobilien um 0,2 % auf 41,7 Millionen Wohnungen zurückging. Obwohl dieser Rückgang moderat ausfiel, war es der erste jährliche Rückgang seit 2020 und spiegelte die allgemeinen Herausforderungen wider, denen sich der Wohnungssektor gegenübersieht, darunter erhöhte Finanzierungskosten, eine schwächere Bautätigkeit und anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit.

Die jüngste Prognose deutet darauf hin, dass diese Verlangsamung nur von kurzer Dauer sein könnte. Der Wohnungsbestand in Deutschland soll im Jahr 2026 um etwa 375.000 Wohnungen zunehmen, wodurch sich die Gesamtzahl landesweit auf geschätzte 42,1 Millionen Immobilien belaufen würde. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, wäre dies die stärkste jährliche Wachstumsrate seit 2015 und der höchste jemals in Deutschland verzeichnete Wohnungsbestand.

Die Prognose deutet zudem auf einen Markt hin, der trotz der jüngsten Gegenwinde grundsätzlich widerstandsfähig bleibt. Auch wenn das Wachstum voraussichtlich verhalten bleiben wird, würde eine Rückkehr zur Expansion darauf hindeuten, dass sich der Sektor weiterhin an die sich ändernden Marktbedingungen anpasst und nach einer Phase der Anpassung allmählich wieder an Fahrt gewinnt.

Mark Ritter, Geschäftsführer von eXp Germany, kommentierte: „Der deutsche Wohnungsmarkt stand in den letzten Jahren vor einer Reihe von Herausforderungen, insbesondere was die Bautätigkeit betrifft. Daher ist die prognostizierte Rückkehr zum Wachstum im Jahr 2026 ein ermutigendes Zeichen. Auch wenn der prognostizierte Anstieg prozentual gesehen bescheiden erscheinen mag, stellt er doch eine bedeutende Erweiterung des nationalen Wohnungsbestands dar und deutet darauf hin, dass sich der Markt weiterhin in die richtige Richtung bewegt.

Besonders positiv ist, dass die Prognose auf eine Erholung nach dem leichten Rückgang im Jahr 2025 hindeutet. Dies signalisiert keine rasante Expansion, sondern spiegelt einen Markt wider, der auf einer nachhaltigeren Grundlage wieder an Schwung gewinnt. Langfristig betrachtet zeigt der deutsche Wohnungsmarkt weiterhin Widerstandsfähigkeit und Stabilität, und die Aussicht, im Jahr 2026 die Marke von 42 Millionen Wohnungen zu überschreiten, unterstreicht die Stärke seiner zugrunde liegenden Fundamentaldaten.“

Datentabellen und Quellen

Daten stammen von der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die Analyse basiert auf jährlichen Daten zum Wohnimmobilienbestand zwischen 2000 und 2025.

Die Prognose für 2026 basiert auf einem ETS-Prognosemodell (Exponential Smoothing), einschließlich Interpolation und unter Verwendung eines mittleren Konfidenzintervalls.

Die vollständigen Datentabellen und Quellen finden Sie hier online.

Weitere Informationen finden Sie unter www.expgermany.de

Quelle: eXp Germany