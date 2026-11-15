Die Bedeutung echter Materialien in Zeiten der Digitalisierung

ADA PRUDENS

Gerade deshalb wächst die Bedeutung dessen, was einen unmittelbaren Bezug zu unseren Sinnen hat: die warme Oberfläche von Holz, die natürliche Struktur eines Leders, die Haptik eines hochwertigen Stoffes. Materialien, die man nicht nur sieht, sondern berühren und in ihrer Beschaffenheit erleben kann, bilden einen Gegenpol zur digitalen Welt.

Joka vita

Das zeigt sich auch in der Art, wie wir unser Zuhause gestalten. Wohnen bedeutet heute mehr als Funktion und Design. Es geht zunehmend darum, eine Umgebung zu schaffen, die sich gut anfühlt, Persönlichkeit ausdrückt und langfristig Freude bereitet. Natürliche Materialien spielen dabei eine besondere Rolle. Sie verleihen Räumen Lebendigkeit und Charakter. Sofas mit weichen, strukturierten Bezügen laden zum Zurücklehnen ein, während Bouclé, Leinen oder Samt mit ihren jeweils eigenen Oberflächen für Abwechslung sorgen. Ein Esstisch aus Holz strahlt Wärme aus und sanft gerundete Kanten erzeugen eine weiche Anmutung. Holzschränke und Sideboards schaffen eine wohnliche Atmosphäre. Ergänzt werden sie durch Gestaltungselemente aus Stein oder Keramik, deren kühle, glatte oder bewusst unregelmäßige Oberflächen spannende Kontraste setzen.

Materialien mit Charakter

Wie wichtig die bewusste Auswahl und Verarbeitung von Werkstoffen für die Möbelgestaltung ist, zeigt sich auch bei den österreichischen Möbelherstellern. Sie verbinden gewachsene Handwerkstradition mit zeitgemäßem Design und moderner Fertigungstechnik. Holz nimmt dabei häufig eine zentrale Rolle ein, auch in Kombination mit anderen Werkstoffen. Seine individuelle Maserung, Farbnuancen und natürliche Unregelmäßigkeiten machen jedes Möbelstück einzigartig. Welche Holzart zum Einsatz kommt, wie die Oberfläche bearbeitet wird und mit welcher Präzision Details ausgeführt sind, prägt das Möbelstück maßgeblich.

Auch bei Polstermöbeln entscheidet die Materialwahl über Ästhetik und Komfort. Unterschiedliche Webarten, Strukturen und Lederqualitäten geben Sofas ihren jeweiligen Charakter. Hinzu kommen der Aufbau der Polsterung und die sorgfältige Verarbeitung, die dafür sorgen, dass Form und Sitzkomfort langfristig erhalten bleiben. Moderne Fertigungstechnologien eröffnen zugleich vielfältige Möglichkeiten bei Maßen, Bezügen und Ausführungen. So ergänzen sich handwerkliches Können und technische Präzision in einer Möbelgestaltung, bei der die Eigenschaften der Materialien bewusst zur Geltung kommen.

Team 7 Nya Tisch mit Nya Sidebord

Bewusster auswählen, länger Freude haben

Mit der Wertschätzung für echte Materialien geht auch ein verändertes Verständnis von Konsum einher. Statt kurzlebigen Trends zu folgen, rücken Möbel in den Fokus, die über viele Jahre hinweg Freude bereiten. Langlebigkeit entsteht dabei nicht allein durch robuste Materialien, sondern ebenso durch eine solide Konstruktion, eine zeitlose Gestaltung und die Möglichkeit, ein Möbelstück an persönliche Bedürfnisse anzupassen.

Die Digitalisierung wird unseren Alltag und auch das Wohnen weiter verändern. Intelligente Technologien werden zunehmend selbstverständlich Teil unseres Zuhauses. Gleichzeitig wächst der Wert einer Wohnumgebung, die unsere Sinne anspricht und Raum für das Unmittelbare, Ursprüngliche und Beständige gibt.

Wittmann KOLINAS Fauteuil

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: Österr. Möbelindustrie/Fotos: ©Hersteller