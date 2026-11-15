Drei Fachmessen bündeln ihre Kräfte: Salzburg wird 2027 zum Treffpunkt der Einrichtungsbranche

Gemeinsam die Zukunft der Einrichtungsbranche gestalten

Die Wohn- und Einrichtungsbranche lebt von Innovation, neuen Ideen und starken Partnerschaften. Gerade in einem sich wandelnden Marktumfeld gewinnen der persönliche Austausch, branchenübergreifende Kooperationen und gemeinsame Plattformen zunehmend an Bedeutung. Sie eröffnen neue Möglichkeiten Kunden zu begeistern, zusätzliche Geschäftspotenziale zu erschließen und die Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten. Entscheidend ist dabei, diese Möglichkeiten nicht nur zu erkennen, sondern sie auch aktiv zu nutzen und gemeinsam neue Impulse zu setzen.

„Deshalb sollte die Frage nicht allein lauten, ob sich eine Messebeteiligung kurzfristig rechnet. Die wichtigere Frage ist: Welche Chancen entstehen, wenn alle Partner entlang der Wertschöpfungskette an einem Strang ziehen und Zukunftsthemen gemeinsam erlebbar machen? Märkte werden selten von jenen geprägt, die abwarten. Sie werden von Unternehmen gestaltet, die auch in schwierigen Zeiten Präsenz zeigen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen“ , erklärt Erich Gaffal, Manager des Building Innovation Cluster der OÖ Standortagentur Business Upper Austria.

Drei Fachmessen verbinden unterschiedliche Wohnwelten

CASA, küchenwohntrends und möbel austria bilden 2027 einen gemeinsamen Branchentreffpunkt mit vielfältigen Synergien für Aussteller und Fachbesucher. Die erstmals seit 2020 wieder stattfindende CASA bringt Raumausstattung, Raumgestaltung und Wohndesign ein. Küchenwohntrends setzt Schwerpunkte rund um Küchenmöbel, Küchenausstattung und Elektrogeräte, während möbel austria die Themen Wohn- und Esszimmermöbel, Sofas und Schlafmöbel abdeckt. Gemeinsam ermöglichen die drei Fachmessen einen breiten Einblick in unterschiedliche Wohn- und Einrichtungskonzepte.

Hersteller und Anbieter können ihre Produkte und Lösungen einem Fachpublikum aus Fachhandel, Innenarchitektur und Planung präsentieren. Fachbesucher profitieren von einem vielfältigen Angebot rund um Wohnen und Einrichten sowie dem persönlichen Austausch mit Branchenkollegen.

„Das Messetrio bietet die Chance, Produkte, Lösungen und Services aus unterschiedlichen Bereichen an einem Ort zusammenzuführen. Für die Branche ist das eine wichtige Gelegenheit, Präsenz zu zeigen, sich persönlich auszutauschen und neue Impulse mitzunehmen“, erklärt Hubert Kastinger, Obmann des Landesgremiums Elektro- und Einrichtungsfachhandel Oberösterreich sowie des Bundesgremiums Elektro- und Einrichtungsfachhandel.

Salzburg als gemeinsame Plattform

Der gemeinsame Messetermin im Messezentrum Salzburg bringt unterschiedliche Bereiche der Einrichtungsbranche an einem Standort zusammen und schafft zusätzliche Möglichkeiten für Austausch und Zusammenarbeit. Dabei steht insbesondere das Zusammenspiel der drei Fachmessen im Mittelpunkt.

„Dass CASA, küchenwohntrends und möbel austria zeitgleich im Messezentrum Salzburg stattfinden, bietet großes Potenzial für alle Beteiligten. Die drei eigenständigen Fachmessen ergänzen sich in ihren Schwerpunkten und schaffen wertvolle Synergien für Aussteller und Fachbesucher. Als Veranstalter der CASA freuen wir uns besonders, gemeinsam mit den Veranstaltern von küchenwohntrends und möbel austria die Stärken der drei Fachmessen zu verbinden und Salzburg als wichtigen Treffpunkt der Einrichtungsbranche weiter zu stärken“ , betont Andreas Ott, Bereichsleiter Messen B2B, Messezentrum Salzburg.

Weitere Informationen finden Sie unter www.casa-messe.at

Quelle: MZS