next125 Waterford eröffnet ersten Concept Store in Irland

Der rund 250 m² große Concept Store in Waterford präsentiert sechs Küchenkonzepte in zehn individuell gestalteten Designbereichen. Die Ausstellung eröffnet einen inspirierenden Zugang zur aktuellen next125 Kollektion und vermittelt den unverwechselbaren Anspruch der Marke an Design, Architektur und Funktionalität.

Mit bereits 14 etablierten Concept Stores in Deutschland, Österreich, Großbritannien und China sowie weiteren Standorten in Planung investiert next125 gezielt in seine Markenpräsenz und macht seine Designphilosophie erlebbar.

Warme Fronten in Cognac und die Insel in Eiche elegant bianco hell bilden eine harmonische Komposition. Der neue next125 Ansatztisch in Tropfenform ergänzt die Küche durch einen stilvollen, kommunikativen Treffpunkt

Das Markenerlebnis von next125 kommt nach Irland

Der Concept Store wurde so gestaltet, dass die Werte von next125 unmittelbar erlebbar werden. Inspiriert von Werten des Bauhauses ermöglicht der Showroom den Besuchern, Materialien, Proportionen und Funktionalität in einer sorgfältig kuratierten Umgebung zu entdecken.

Anstatt alle Ausstellungen auf einen Blick sichtbar zu machen, lenkt das Raumkonzept Sichtachsen und Bewegungsabläufe gezielt durch den Showroom und eröffnet die einzelnen Bereiche nach und nach. Furniere, Keramikoberflächen, Glaselemente und prägnante Designmerkmale veranschaulichen die Breite und Vielseitigkeit von next125. Zugleich greift die Ausstellung zahlreiche Neuerungen der Marke auf, die erstmals auf der EuroCucina 2026 in Mailand präsentiert wurden. Innovative Materialien, präzise Details und architektonische Planungskonzepte stehen für die konsequente Weiterentwicklung von next125.

Das neue Aufsatzschrank-Pocketsystem von next125 ergänzt den Concept Store um eine weitere innovative Planungslösung Hinter den zwei einschlagenden Durchgangstüren verbirgt sich zusätzlicher Stauraum. Gleichzeitig öffnen sie den Weg in den nächsten Ausstellungsbereich

Eine starke Partnerschaft

Die Eröffnung von next125 Waterford ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit zwischen next125 und Evoke Kitchens, einem spezialisierten Küchenfachhändler, der mit Schüller und next125 seit 2017 zusammenarbeitet. Dabei verbindet der Store die Leitgedanken des internationalen next125 Concept-Store-Formats mit der umfassenden Marktkenntnis von Evoke für die Bedürfnisse des irischen Marktes.

„next125 Waterford vereint ein internationales Markenumfeld mit dem Wissen, der Erfahrung und den persönlichen Beziehungen eines etablierten lokalen Unternehmens. Wir freuen uns sehr, diesen nächsten Schritt gemeinsam zu gehen und das Concept Store Erlebnis nach Irland zu bringen“, sagt Robert Kettenbach, Global Brand Director von next125.

Mit der Verbindung aus architektonischem Design, hochwertigen Materialien und lokaler Expertise markiert next125 Waterford einen bedeutenden Meilenstein für die Marke in Irland und einen weiteren Schritt beim internationalen Ausbau der next125 Concept Stores.

Die Insel in Saharabeige überzeugt mit schwebender Leichtigkeit. Die Küchenzeile in Glas matt bronze metallic mit beleuchtetem Frame unterstreicht den architektonischen Charakter der Planung. Foto: leonmurphy.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueller.de und unter www.next125.com

Quelle: Schüller/Fotos: leonmurphy.com