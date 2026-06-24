JAF eröffnet Österreichs modernstes Holzkompetenzzentrum in St. Florian

Mit einem Investitionsvolumen von rund 32 Millionen Euro in zwei Bauphasen zählt der Standort zu den größten Investitionen der JAF Gruppe. Auf rund 48.000 m² Grundstücksfläche vereint das neue Holzkompetenzzentrum Lager, Logistik, Bearbeitung, Schauraum und moderne Arbeitswelten an einem Ort. JAF (J. u. A. Frischeis) zählt zu den führenden europäischen Großhändlern für Holz und Holzwerkstoffe. Das 1948 gegründete Familienunternehmen beschäftigt knapp 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist mit 75 Standorten in 15 Ländern vertreten. In Österreich ist JAF ein wichtiger Partner für Tischlereien, Holzbauunternehmen, die Bauindustrie sowie den Innenausbau.

„Mit St. Florian eröffnen wir nicht nur einen neuen Standort. Wir schaffen eine Infrastruktur, die unsere Kunden über Jahrzehnte hinweg unterstützen wird und neue Standards setzt. Die Investition steht für unsere Überzeugung, dass leistungsfähige Logistik, hohe Warenverfügbarkeit und umfassende Serviceleistungen entscheidende Erfolgsfaktoren für das Handwerk und die verarbeitende Industrie sind. St. Florian ist ein klares Bekenntnis zum Werkstoff Holz, zum Wirtschaftsstandort Österreich und zu unseren Kunden“, sagt David Brenner, Vorstand der JAF Gruppe und Geschäftsführer von JAF Österreich.

Investition in die Zukunft des Holzhandels

Der neue Standort bündelt Lager- und Logistikkompetenz, moderne Bearbeitungstechnologien sowie ein breites Produktsortiment an einem Ort. Mit einem Investitionsvolumen von rund 32 Millionen Euro in zwei Bauphasen zählt St. Florian zu den größten Investitionen der JAF Gruppe. Bereits in der ersten Bauphase investierte JAF rund 17 Millionen Euro in den Ausbau des Standorts und die Übersiedlung der Niederlassung Wels. Mit weiteren rund 15 Millionen Euro wurde in der zweiten Bauphase das Holzkompetenzzentrum vollendet und die Zusammenführung der bisherigen Standorte Linz und Wels realisiert.

Durch die unmittelbare Anbindung an das hochrangige Verkehrsnetz, die hohe Automatisierung und die zentrale Funktion als österreichweites Zentrallager für Plattenwerkstoffe schafft JAF zusätzliche Versorgungssicherheit und verkürzt Reaktions- und Lieferzeiten für Kunden in Österreich und den angrenzenden Regionen.

KommR DI Dr. Clemens Malina-Altzinger (Vizepräsident Wirtschaftskammer OÖ), Alma Halilovic (Bürgermeisterin Asten), Dr. Christian Kolarik (Sprecher der Powerregion Enns-Steyr), Bernd Schützeneder (Bürgermeister St. Florian), Mag. David Brenner (GF JAF Österreich, Vorstand JAF Gruppe), Klubobfrau Bgm. KommR Margit Angerlehner, Landeshauptmann. Mag. Thomas Stelzer, DI Christoph Kapeller (Niederlassungsleiter JAF St. Florian), Mag. Johann Lehner (Vorsitzender des Aufsichtsrats JAF Gruppe), Mag. Werner Stix (Vorstand JAF Gruppe), KommR Gerhard Spitzbart (Bundesinnungsmeister u. Landesinnungsmeister OÖ der Tischler und Holzgestalter), Dr. Wilfrid Fabjani (CFO JAF Gruppe, Vorstand JAF Gruppe), Josef Frauscher (Landesinnungsmeister Holzbau OÖ). (v.l.n.r,)

Mag. Johann Lehner (Vorsitzender des Aufsichtsrats JAF Gruppe), Dr. Wilfrid Fabjani (CFO JAF Gruppe, Vorstand JAF Gruppe), Mag. David Brenner (GF JAF Österreich, Vorstand JAF Gruppe), Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Mag. Werner Stix (Vorstand JAF Gruppe), DI Christoph Kapeller (Niederlassungsleiter JAF St. Florian) (v.l.n.r.)

Bernd Schützeneder (Bürgermeister St. Florian), KommR DI Dr. Clemens Malina-Altzinger (Vizepräsident Wirtschaftskammer OÖ), Mag. Johann Lehner (Vorsitzender des Aufsichtsrats JAF Gruppe), Klubobfrau Bgm. KommR Margit Angerlehner, Dr. Wilfrid Fabjani (CFO JAF Gruppe, Vorstand JAF Gruppe), Mag. David Brenner (GF JAF Österreich, Vorstand JAF Gruppe), Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Mag. Werner Stix (Vorstand JAF Gruppe), DI Christoph Kapeller (Niederlassungsleiter JAF St. Florian), KommR Gerhard Spitzbart (Bundesinnungsmeister u. Landesinnungsmeister OÖ der Tischler und Holzgestalter), Dr. Christian Kolarik (Sprecher der Powerregion Enns-Steyr (v.l.n.r.)

Weitere Informationen finden Sie unter www.frischeis.at

Quelle: JAF, Fotos: Wolfgang Simlinger