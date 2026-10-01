Eine Ausgabe der SICAM mit globaler Ausrichtung

Die gesamte Netto-Ausstellungsfläche von 20.000 Quadratmetern ist ausgebucht und bereit für die Tausenden von Unternehmen, die – wie die Voranmeldungen bestätigen – aus der ganzen Welt anreisen werden, um die SICAM zu besuchen und eine Veranstaltung zu erleben, die geschäftliche Aktivitäten und wertvolle Kontakte, praxisorientierte Lösungen sowie einen zukunftsorientierten Ansatz miteinander verbindet.

In den vergangenen zwölf Monaten hat das SICAM-Team mit größtem Einsatz daran gearbeitet, eine bestens organisierte, angenehme, praxisorientierte und effektive Fachveranstaltung zu schaffen, die neue Partnerschaften fördert und unterstützt. Dies bietet Ausstellern und Besuchern vielfältige Gelegenheiten, auf der SICAM 2026 – die vom 20. bis 23. Oktober stattfindet – neue Möglichkeiten zu entdecken und zu erörtern.

Zu diesen Initiativen gehört die erneuerte Partnerschaft mit der ITA (Italian Trade Agency), die italienische Unternehmen im Ausland fördert und bei ihrer internationalen Expansion unterstützt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird eine Delegation aus Unternehmern, Einkäufern, Architekten und Innenarchitekten aus Angola, Kanada, Indonesien, Mexiko, den USA, Südafrika und Vietnam zur SICAM 2026 anreisen.

Im Hinblick auf Märkte mit vielversprechenden Aussichten wurde zudem eine Kooperationsvereinbarung mit der Wirtschaftsvereinigung Usbekistans unterzeichnet – einer Organisation, die die Wirtschaft des zentralasiatischen Landes fördert. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird eine Delegation usbekischer Unternehmer aus der Möbelbranche die SICAM besuchen, um sich nach Halbzeugen, Materialien, Beschlägen und Oberflächen umzusehen, die sie bei der Entwicklung moderner und funktionalerer Wohnraumkonzepte unterstützen.

Auch in den Beziehungen zu Möbelmärkten im asiatisch-pazifischen Raum könnten sich interessante Entwicklungen ergeben: Die SICAM hat eine vielversprechende Partnerschaft mit der FIND Design Fair Asia geschlossen – einer Messe, die im November in Bangkok stattfindet. Erste konkrete Ergebnisse dieser Zusammenarbeit werden bereits auf der SICAM selbst erwartet.

BEGLEITVERANSTALTUNGEN

Für die Ausgabe 2026 hat die SICAM erneut ihr Engagement für Veranstaltungen bekräftigt, die einen konkreten Beitrag zu den Geschäftsstrategien der ausstellenden Unternehmen leisten. Das daraus resultierende Programm ausgewählter Events bietet Gelegenheiten zur Vernetzung, zur Gewinnung neuer Erkenntnisse und zur Erschließung neuer Möglichkeiten – besonders wertvoll in einer Zeit, in der die Möbel- und Einrichtungsbranche nach neuen Wegen sucht.

Am Montag, dem 19. Oktober – dem Tag vor Messebeginn – sind die bereits in Pordenone anwesenden Journalisten zur Auftaktveranstaltung von „Enjoy Pordenone with SICAM“ eingeladen; diese beginnt um 18:30 Uhr im Kreuzgang des ehemaligen Klosters San Francesco. Auch in diesem Jahr wird die enge Partnerschaft mit der Stadt Pordenone fortgesetzt, die im Jahr 2027 den Titel „Italienische Kulturhauptstadt“ tragen wird. Bereits zum vierten Mal organisiert die Stadtverwaltung von Pordenone ein umfangreiches Programm mit After-Show-Aktivitäten, Veranstaltungen, Verkostungen und geselligen Treffen, das Aussteller und Besucher dazu einlädt, die Geschichte, Schönheit, Kultur sowie die kulinarischen und önologischen Besonderheiten der Stadt zu entdecken.

Am Dienstag, dem 20. Oktober – dem Eröffnungstag der Messe – findet auf der SICAM zum zweiten Mal der „Kyiv International Furniture Summit“ statt. Die mittlerweile fünfte Ausgabe des Gipfels widmet sich Fragen rund um den Wiederaufbau der Ukraine. Um 13:30 Uhr kommen im Saal „Sala Zuliani“ beim „Bespoke Leaders Meeting“ zahlreiche internationale Referenten zusammen – darunter Architekten, Einkäufer, Auftragnehmer sowie internationale Investoren und Unternehmen. Im Rahmen des internationalen Projekts „Ukraine: Rebuild Green 2030“ erörtern sie die Rolle von Design und Möbelindustrie bei den Bemühungen, Gemeinden und Regionen wieder zu Lebensqualität und Würde zu verhelfen.

Der Mittwoch, 21. Oktober, bietet ein besonders umfangreiches Programm:

Den Auftakt bildet um 11:00 Uhr im Saal „Sala Superiore“ das Seminar „Discover Vietnam: New Business Opportunities in Asia“, veranstaltet von der Italienischen Handelskammer in Vietnam (ICHAM). Die Veranstaltung beleuchtet die Wirtschaftslandschaft und die Chancen in einem Land, das über eine etablierte, bedeutende und rasch wachsende Lieferkette in der Möbel- und Inneneinrichtungsbranche verfügt. Teilnehmende Unternehmen erhalten die Gelegenheit, ein tieferes Verständnis für diesen Markt zu gewinnen und dessen geschäftliche, industrielle sowie investitionsbezogene Perspektiven zu erkunden.

Um 14:00 Uhr stellen Federchimica Avisa und Catas – ebenfalls im Saal „Sala Superiore“ – das Buch „The Surfacing of Profiles and Panels in the Furniture and Furnishings Industry“ vor, einen umfassenden Leitfaden zum Thema Klebetechnik. Zu den Referenten zählen Fabio Chiozza, Koordinator des Bereichs Holz- und Möbelklebstoffe innerhalb der Gruppe für Klebstoffe und Dichtstoffe (Avisa) von Federchimica, sowie Paolo Tirelli, Direktor von Catas – Europas führendem Prüf- und Zertifizierungslabor für die Möbelindustrie –, der die Publikation initiiert und erstellt hat. Weitere Referenten sind Stefano Romagnano (Durante Adesivi), Massimiliano Redaelli (Schattdecor) und Stefano Monti (Bonlex Europe).

Um 17:00 Uhr findet – ebenfalls in der Sala Superiore – das Seminar „Discover the American Market“ statt, das einen Überblick über den US-Markt und dessen wichtigste Trends bietet. Auf der Grundlage von Daten der National Kitchen and Bath Association (NKBA) wird einer der bedeutendsten Märkte für Zulieferer der Möbel- und Einrichtungsbranche beleuchtet. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Gelegenheit, Mitglieder der US-Handelsdelegation zu treffen, die die SICAM 2026 besucht.

Am Donnerstag, den 22. Oktober, um 17:00 Uhr widmet sich eine Podiumsdiskussion in der Sala Superiore einer spannenden Frage: „Worauf achten Designer heute bei Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette?“ Die von der Plattform „Finiture Green“ organisierte Veranstaltung bringt Industriedesigner, Architekten sowie Dienstleistungs- und Materialanbieter zusammen. Industrieprodukte befinden sich an einem Wendepunkt: In einem Markt, in dem sich die Angebote zunehmend ähneln, muss Innovation über die reine Ästhetik hinausgehen. Designer sind daher gefordert, Materialien, Komponenten und Lösungen zu finden, die Produkten eine unverwechselbare Identität, Funktionalität und einen echten Mehrwert verleihen. Neben Patricia Malavolti, Gründerin und Herausgeberin von Finiture Green, nehmen Igino Forlin (Industriedesigner), Luca Tormena (Neadesign), Marco Marin (Designer), Francesca Amato (Flow Agency) sowie technische Experten von Adler an der Diskussion teil.

Am Freitag, den 23. Oktober, um 10:00 Uhr – dem letzten Messetag – findet in der Sala Zuliani eine der etablierten und lebhaftesten Veranstaltungen der SICAM statt. Die renommierte Partnerschaft mit ADI Friuli Venezia Giulia wird auch 2026 fortgesetzt und markiert einen weiteren Schritt in der laufenden Initiative zur Förderung eines engeren und produktiveren Dialogs zwischen Ausbildungswesen und lokaler Industrie. Im Rahmen der Konferenz werden die Ergebnisse von Projekten vorgestellt, die während der SICAM 2025 initiiert und von Studierenden als Antwort auf Aufgabenstellungen teilnehmender Unternehmen entwickelt wurden; zudem wird die nächste Ausgabe der Initiative präsentiert. Die beteiligten Unternehmen werden neue Forschungsthemen und Design-Aufgaben vorschlagen, mit denen sich die Studierenden durch Messebesuche und Gespräche mit Ausstellern auseinandersetzen können.

Ziel der Initiative ist es, Nachwuchstalente zu fördern, den Ideenaustausch zwischen Bildung und Wirtschaft anzuregen sowie Ideen und Erkenntnisse in konkrete Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu verwandeln.

Die Veranstalter der SICAM – Michelle, Carolina und Carlo Giobbi

Weitere Informationen finden Sie unter www.exposicam.it/en

Quelle: SICAM