KüchenTreff Austria verstärkt Vertrieb mit Guido Pfeiffer

Guido Pfeiffer ist seit dem 1. September 2026 Regionalleiter bei KüchenTreff Austria

Pfeiffer bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb mit und ist mit der Küchenbranche bestens vertraut. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem die Alno AG und die nobilia-Werke. Neben seiner kaufmännischen Ausbildung absolvierte er an der FH Wien ein Masterstudium mit Schwerpunkt Handelsmanagement. In seiner neuen Funktion betreut Pfeiffer das nördliche Salzburg, Oberösterreich sowie das nordwestliche Niederösterreich. Auf der area30 war er bereits gemeinsam mit Dietrich Franz und Daniel Borgstedt für KüchenTreff vor Ort und führte erste Gespräche in seiner neuen Funktion.

„Eigenständige Küchenstudios brauchen einen Verband, der ihre Arbeit versteht und ihnen konkret weiterhilft. Genau das bietet KüchenTreff. Ich möchte die Betriebe in meiner Region persönlich begleiten, ihre Themen im Verband voranbringen und auch neuen Studios zeigen, was sie bei uns gewinnen können“, sagt Guido Pfeiffer.

Geschäftsführer Dietrich Franz sieht in Pfeiffers Einstieg einen wichtigen Schritt für die weitere Entwicklung des Verbands in Österreich: „Guido kennt die Branche und weiß, worauf es den Betrieben ankommt. Mit ihm können wir vor Ort noch präsenter sein und den Kontakt zu unseren Mitgliedern und möglichen neuen Partnern ausbauen.“

Daniel Borgstedt, Dietrich Franz, Guido Pfeiffer, Marko Steinmeier erfolgreich unterwegs auf der area30 in Löhne

Mehr Informationen finden Sie unter: www.erfolgreich-mit-kuechentreff.de

Quelle: KüchenTreff