ELEKTRA auf der SICAM 2026 – Licht neu gedacht

Minimalistisches Design und stimmungsvolles Licht: ELEKTRA präsentiert auf der SICAM smarte Beleuchtungslösungen

Mit dem Modular Control System feiert ELEKTRA auf der Messe eine Premiere. Die neue Steuerung bietet je nach Ausstattung verschiedene Möglichkeiten, die gesamte Beleuchtung zu bedienen – von Sensoren und der Fernbedienung bis hin zur Smart-Home-App oder dem Sprachassistenten. Dabei setzt das System unter dem Motto „The smartest way to light“ auf einige technische Besonderheiten, die ELEKTRA erstmals auf der SICAM vorstellt.

Auch bei den Beleuchtungslösungen führt der Hersteller sein minimalistisches Design konsequent fort. Mit nur vier Millimeter breiten LED-Streifen fügen sich die ELEKTRA-Leuchten dezent in Möbel und Küchen ein. Das sorgt für eine besonders filigrane Optik.

Eine weitere Neuheit ist die Mini-Einkanal-Funkfernbedienung, eine kosteneffiziente Alternative zu bestehenden Systemen. Sie ermöglicht das Ein- und Ausschalten, Dimmen sowie den Farbwechsel. Die kompakte Einheit überzeugt dabei nicht nur durch ihre Funktionen, sondern auch durch ihr durchdachtes Design, das einem Handschmeichler ähnelt. Eine passende Wandhalterung gehört ebenfalls dazu.

ELEKTRA auf der SICAM in Pordenone: Halle 6, Stand A12

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektra.de

Quelle: ELEKTRA GmbH