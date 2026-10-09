Falmec auf der Sicam 2026

Aufbauend auf dem Konzept Mimesis, das erstmals auf dem Salone del Mobile 2026 in Mailand präsentiert wurde, verfolgt Falmec die Vision einer immer stärker integrierten Lüftung. Design und Technologie verbinden sich zu harmonischen, intelligenten Lösungen, die sich nahtlos in die architektonische Gestaltung der Küche einfügen und diese zugleich aufwerten.

Eine strategische und wertvolle Partnerschaft



Auch in diesem Jahr nutzt Falmec die Ausstellungsfläche gemeinsam mit Friulana Accessori, einem auf technische Komponenten spezialisierten Unternehmen, das seit 2022 zur Falmec-Gruppe gehört. Der gemeinsame Messeauftritt steht für eine gewachsene Synergie, die auf sich ergänzenden Kompetenzen und jahrzehntelangem gemeinsamen Know-how basiert.

Am Messestand können Besucher die innovative Art-induction-Kollektion mit Induktionskochfeldern sowie drei neue Systeme mit integrierter Lüftung entdecken und live erleben: Icon, Eclipse und Brera Slim.

Falmec Eclipse Grigio

Art-induction: Das Kochfeld als Ausdruck kreativer Gestaltung

Dank einer von Falmec patentierten Technologie geht die Art-induction-Kollektion über die rein technische Funktion eines Kochfelds hinaus und macht es zu einer eigenständigen Gestaltungsfläche. Verschiedene grafische Designs und strukturierte Oberflächen ermöglichen eine harmonische Abstimmung auf die Farbwelten und Materialien moderner Interieurs.



Alle Kochfelder der Art-induction-Linie bestehen aus einer speziellen Ultra-Matt-Glaskeramik. Die exklusiv entwickelte satinierte, matte Oberfläche fühlt sich angenehm an und zeichnet sich durch eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Kratzern und den Belastungen des Alltags aus.

Icon, Eclipse und Brera Slim: Dezente und elegante Lüftung

Die Ultra-Matt-Oberfläche prägt auch die drei neuen Systeme mit integrierter Lüftung. Sie verbinden vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit einer klaren, minimalistischen Designsprache.

Als preislich attraktives Einstiegsmodell ist Icon mit einem festen oder farbigen Gitter in den edlen Ausführungen Kupfer, Gold und Anthrazit erhältlich. Eclipse verfügt über eine dezente, automatisch öffnende zentrale Klappe. Brera Slim zeichnet sich durch eine automatisch öffnende rückseitige Klappe aus, die eine besonders minimalistische Optik ermöglicht und sich nahtlos in die Arbeitsplatte integriert.

Falmec Icon

Um sich optimal in aktuelle Einrichtungstrends einzufügen, sind alle Neuheiten der Cooking-Range in drei matten Farbvarianten erhältlich: Ultra-Matt Champagner, Ultra-Matt Grau und Schwarz.

Mit Art-induction, Icon, Eclipse und Brera Slim präsentiert Falmec auf der Sicam 2026 ein weiteres Kapitel in der Entwicklung moderner Dunstabzugslösungen für den privaten Wohnbereich. Die intelligenten Systeme sind darauf ausgelegt, Räume optimal zu nutzen, Oberflächen gestalterisch aufzuwerten und größtmögliche Freiheit bei der Küchenplanung zu ermöglichen. Damit definiert Falmec neu, wie wir Küchen planen, gestalten und erleben.

Falmec Brera

Falmec & Friulana Accessori at Sicam 2026

Pordenone, 20.–23. Oktober 2026

Pav 7 | Stand A6–A4