elektrabregenz unterstützt den Fachhandel mit erweitertem Geräteschutz für 22 Produkte

Der erweiterte Schutz schließt nahtlos an die gesetzliche Gewährleistung an und gilt vom dritten bis zum Ablauf des zehnten Jahres nach dem Kauf. Abgedeckt sind Material-, Konstruktions- und Fabrikationsfehler. Im Schadensfall übernimmt WERTGARANTIE Arbeitslohn, Ersatzteile sowie Fahrt- und Versandkosten; bei Totalschaden wird der Zeitwert erstattet. Die Aktion umfasst Geräte aus den Bereichen Kühlen und Gefrieren, Geschirrspüler, Kochfelder, Backöfen sowie Waschen und Trocknen.

„Viele Kund:innen entscheiden sich erst dann für eine teure Reparatur oder einen Neukauf, wenn das Gerät bereits defekt ist. Mit acht zusätzlichen Jahren Geräteschutz geben wir ihnen beim Kauf schon die Sicherheit, dass sie über ein ganzes Jahrzehnt hinweg abgesichert sind. Das ist ein echtes Argument für den Fachhandel und ein klares Bekenntnis zur Langlebigkeit statt zur Wegwerfmentalität“, bestätigt Harald Kasperowski, Sales Director von Beko Austria.

Der Kaufzeitraum läuft von 1. November 2026 bis 31. Jänner 2027. Für die Inanspruchnahme des kostenlosen Schutzes müssen Kund:innen ihr Gerät bis spätestens 28. Februar 2027 online registrieren. Dafür sind der Kaufbeleg und die Seriennummer erforderlich. Nach Prüfung erfolgt die Bestätigung durch WERTGARANTIE per E-Mail.

Für die Kommunikation am Point of Sale stehen den teilnehmenden Händlern POS-Materialien sowie Content zur digitalen Bewerbung zur Verfügung.

elektrabregenz unterstützt den Fachhandel mit erweitertem Geräteschutz für 22 Produkte

Weitere Infos: Die Liste der Aktionsgeräte und die Teilnahmebedingungen sind auf den jeweiligen Fachhandelsseiten verfügbar:

EP[1]: https://www.ep.at/elektrabregenz-10-jahre-geraeteschutz

RED ZAC[2]: Mit elektrabregenz 10 Jahre Garantie erhalten | RED ZAC

[1] *Versicherer: WERTGARANTIE SE. Es gelten die [Aktionsteilnahmebedingungen] (EP-Link zu den Aktionsbedingungen) und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen – Aktionsgeräteschutz 10 Jahre. Informationsblatt zum Versicherungsprodukt (IPID). Der Geräteschutz ist keine Herstellergarantie und ersetzt nicht die gesetzliche Gewährleistung. Aktion gültig von 01.11.2026 bis 31.01.2027 oder solange der Vorrat reicht.

[2] *Versicherer: WERTGARANTIE SE. Es gelten die Aktionsteilnahmebedingungen und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen – Aktionsgeräteschutz 10 Jahre. Informationsblatt zum Versicherungsprodukt (IPID). Der Geräteschutz ist keine Herstellergarantie und ersetzt nicht die gesetzliche Gewährleistung. Aktion gültig solange der Vorrat reicht

[1] *Versicherer: WERTGARANTIE SE. Es gelten die [Aktionsteilnahmebedingungen] (EP-Link zu den Aktionsbedingungen) und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen – Aktionsgeräteschutz 10 Jahre. Informationsblatt zum Versicherungsprodukt (IPID). Der Geräteschutz ist keine Herstellergarantie und ersetzt nicht die gesetzliche Gewährleistung. Aktion gültig von 01.11.2026 bis 31.01.2027 oder solange der Vorrat reicht.

[2] *Versicherer: WERTGARANTIE SE. Es gelten die Aktionsteilnahmebedingungen und die Allgemeinen Versicherungsbedingungen – Aktionsgeräteschutz 10 Jahre. Informationsblatt zum Versicherungsprodukt (IPID). Der Geräteschutz ist keine Herstellergarantie und ersetzt nicht die gesetzliche Gewährleistung. Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

elektrabregenz unterstützt den Fachhandel mit erweitertem Geräteschutz für 22 Produkte

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrabregenz.com

Quelle: © Beko Austria AG